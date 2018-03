El Apertura de la Confluencia, con récord de equipos: 20

Con la incorporación de San Sebastián (Cipolletti) y Maracacinho (Cinco Saltos), se pondrá en marcha una nueva temporada en la Liga Deportiva Confluencia. El torneo Apertura tendrá 20 equipos (récord de participantes), se jugará en la modalidad de todos contra todos a una rueda y hoy habrá tres adelantos con equipos federales.

A partir de las 21, se verán las caras Obrero Dique vs. Cipolletti, Argentinos del Norte vs. Alto Valle y Deportivo Huergo vs. Deportivo Roca.

El grueso de la actividad irá el domingo, desde las 17, con este programa: San Martín vs. Catriel, La Amistad vs. San Sebastián, 25 de Mayo vs. Fernández Oro, Maracacinho vs. Academia Pillmatun, Atlético Regina vs. Chichinales, Unión Alem Progresista vs. Cimac y Mainqué vs. Círculo Italiano.

En todos los casos, las entradas tendrán un costo de 100 pesos (populares), 80 (damas y jubilados), 25 (menores y credenciales).