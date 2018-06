Fútbol Federal: No habrá modificaciones en los torneos de ascenso para la próxima temporada

Las aguas del ascenso bajan turbulentas hace rato. Los rumores de reestructuración, las invitaciones y el número de descensos, viene siendo moneda corriente en el Consejo Federal.

Ayer su presidente, Pablo Toviggino, estuvo en Olavarría para una reunión con ligas de las provincia de Buenos Aires y dejó algunas certezas en cuanto al futuro inmediato de las principales categorías de ascenso.

Sobre el Federal A, el secretario ejecutivo de AFA afirmó: “Es una categoría muy importante y hay que jerarquizarla, le debemos dar las herramientas necesarias para que tenga un despegue definitivo” y añadió que los ascensos al torneo serán deportivos: “Es difícil hablar de invitar en una situación de reestructuración. Los ascensos se van a dar de manera deportiva”, sentenció Toviggino.

El próximo Federal A 2018/2019 se jugara con 36 equipos y no se sumara ningún invitado”, agregó el dirigente quien sostuvo además que hizo “intento de sostener un torneo masivo como el Federal B pero los dirigentes liguistas me pedían que haga un cambio. A mi me corresponde escuchar los dirigentes no los hinchas. El cambio es la decisión de los dirigentes”, sostuvo Toviggino.

El cambio será el estreno a fines de año del flamante Torneo Federal Amateur, un certamen que fusionará el Federal B y el C.

En la reunión de anoche en Olavarría como así también la del miércoles por la noche en la AFA, quedaron en claro algunos aspectos del próximo torneo de la B Nacional. El más importante es que se jugará sin descensos por un año.

Los dirigentes acordaron también que el torneo a jugarse entre agosto de 2018 y mayo de 2019 tenga solo dos ascensos como en la última temporada. La reestructuración llegaría en la temporada 2019/20 con dos zonas y que también incluiría un cambio en la B Metropolitana.

Resta definir como se realizará esta reestructuración, ya que los equipos del interior quiere resolver el tema de las distancias para disputar los encuentros, un problema que no tienen los clubes metropolitanos.

“Esta reestructuración será el inicio de una nueva etapa”, dijo anoche Toviggino en Olavarría, y explicó algunos pormenores de los torneos que se vienen: “En 2019 habrá una zona metropolitana y una zona interior con 20 clubes . Esto es actualizar un sistema que era inviable y que había llevado a los clubes a situaciones terminales”.

“El interior no perderá su jerarquía. Seguirá jugando en la segunda categoría”, aseguró el máximo dirigente del fútbol federal.

Si Toviggino piensa un torneo de la B Nacional con dos zonas de 20 clubes, se entiende que cuando la reestructuración sea un hecho, los ascensos serán mayores a los de la última temporada. Por ahora, habrá que esperar. Se viene una nueva temporada de transición.