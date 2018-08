El Chino retoma su romance con el Depo

“Empezamos a conversar hace una semana, tenía otras propuestas pero me incliné por el Depo. Tengo un muy buen recuerdo de todo lo que viví allá”. Desde su Santa Fe natal, Leandro Puig ya prepara la segunda parte de su historia en Deportivo Roca. La reciprocidad entre el que quiere volver y la afición que lo espera con los brazos abiertos, es total entre el Chino y el Naranja.

Fueron 62 partidos con la camiseta del Depo, en un lapso de poco más de dos años. Un tiempo suficiente como para forjar un lazo afectivo que ahora tendrá una segunda parte. “Fue una época muy linda (2010/2013), donde pasamos muy buenos momentos con un gran grupo humano. No pudimos concretar el sueño de ascender, pero estuvimos muy cerca. Era un equipo que jugaba bien”, recuerda Puig sobre aquella formación que dirigía Ricardo Pancaldo y que jugó dos finales por el viejo Argentino B.

“La gente nos acompañaba muchísimo en aquella época. Espero encontrarme con parte de todo eso”, afirma el Chino, quien proviene de Brown de Madryn, club al que justamente lo llevó Pancaldo cuando dirigió allí.

Puig se reencontrará con varios jugadores de su primer paso por el Depo. Volverá a compartir plantel con Fernando Fernández, Maxi Prioreschi, Juan Cifuentes, Guillermo Aguirre y Lucho Roberti, sobrevivientes de aquella formación Naranja.

“He charlado estos años con los chicos. Incluso los he visto cuando estuve de vacaciones el año pasado ahí. Fue también en ese viaje cuando tuve mi primer contacto con Mauro Laspada”, aseguró el mediocampista.

“Con Mauro hablé en estos días cuando surgió la posibilidad para volver. Me dijo de su interés de tenerme en el equipo, así que no veo la hora de empezar”.

“Estamos esperando con la familia que se resuelva el tema de la vivienda. Apenas tengamos noticias de los dirigentes por ese tema, nos vamos para allá”, aseveró el jugador de 31 años.

Puig tenía ofertas concretas de permanecer en Madryn, pero para jugar en el Aurinegro. de todas maneras se decidió por el Naranja. “El club hizo un esfuerzo en el 2010 para llevarme y ahora también. Les di mi palabra que iría y decidí priorizar todo aquello y me decidí por el Depo”.

““Quizá no sea el mismo Chino de aquellos años, ya no gambeteo tanto ahora... (risas). Soy un jugador más maduro, más pensante... Espero serle útil al equipo. Físicamente no estoy al cien pero me cuido siempre. Si llego a Roca la semana próxima, voy a estar a tiempo para hacer casi toda la pretemporada”, completó Puig, el sexto refuerzo de Roca.

El Chino está de vuelta y los hinchas naranjas lo esperan con los brazos abiertos, convencidos de que las segundas partes siempre fueron buenas.