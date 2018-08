Independiente de Neuquén comenzó la pretemporada con 8 incorporaciones

Con más refuerzos, confirmaciones y novedades, Independiente de Neuquén comenzó ayer los trabajos previos a una nueva temporada del Federal A. El conjunto de Diego Trotta tuvo su primera práctica con vistas a la 2018/2019 en la tercera categoría del fútbol argentino en el predio de judiciales de la ciudad.

Se sumaron formalmente nombres que no estaban confirmados hasta las últimas horas como los de Alejandro Ortiz y Alexis Villacorta. El delantero proviene de Deportivo Roca, donde sufrió una lesión y luego no tuvo muchos minutos. Por su parte, el lateral ascendió del Federal C al Regional Amateur con Argentinos del Norte y se encontraba entrenando en La Amistad.

‘‘Es un proceso nuevo, con algunos cambios, pero estamos entusiasmados y con buen ánimo para acoplarnos como grupo’’, comentó Joan Artaza, uno de los que sigue.

Otro que cerró su continuidad en las últimas horas es Mauricio Villa. ‘‘Mi intención era quedarme en el club y en la ciudad, así que estoy listo para otro desafío’’, expresó el atacante.

Los referentes Orlando Porra y Manuel Berra también estuvieron a la par del grupo.

Además de la presentación del cuerpo técnico y los refuerzos, hubo trabajos con pelota: una lógica entrada en calor, coordinación, fútbol reducido y ejercicio físico-técnico. Hasta el martes habrá un período de adaptación para tomar ritmo.

A partir de mañana, el cuerpo técnico determinó que haya doble turno para trabajar de forma intensa a las órdenes del profe Ubaldo Tribunsky.

Luego se vendrá la parte más densa de la preparación. Cabe mencionar que el Federal A tiene una exigencia particular porque suelen jugarse muchos partidos entresemana y hay muy poco tiempo para entrenar.

El Rojo puso en marcha su ilusión. Se espera por algún refuerzo más en la zona ofensiva en los próximos días.