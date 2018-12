El “Morro” Herrera paga con goles

Uno de los nombres importantes en el cambio de cara de Cipolletti en el Federal A es el de Maximiliano Herrera. El “9” empezó a gritar con frecuencia y se ganó el apoyo de la hinchada albinegra.

“Estamos más tranquilos. No veníamos ligando. En estos últimos partidos fuimos muy contundentes”, expresó el “Morro”.

En la primera ronda, el riojano sólo había anotado un gol en el único triunfo ante Ferro de General Pico en La Visera. En la segunda, le marcó a Villa Mitre, Sol de Mayo e Independiente.

“No podíamos convertir en la primera rueda y ahora en la segunda quedamos invictos, terminamos la fase de la mejor manera” valoró Herrera. “Igual nos queda un sabor amargo porque el objetivo era clasificar”, aclaró.

El cambio de esquema que propuso Gustavo Coronel (4-2-3-1) desde su llegada potenció al atacante y él mismo lo destacó así: “El técnico le pide a los tres enlaces que tengan mucho movimiento, eso me ayuda a mí porque generan mucho fútbol y situaciones”.

La modificación no fue sólo táctica sino también anímica. “Coronel cuando llegó nos dijo que todavía no estábamos peleando el descenso, porque no era la Reválida. La situación era incómoda pero aún no teníamos nada para perder. La confianza que nos dio fue importante”, comentó el delantero.

Cipo volverá a la acción a fines de enero, por la Reválida. “Será duro. Pero vamos por el objetivo de ser primeros y avanzar”, se ilusionó el goleador.