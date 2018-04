El Moto GP acelera en Termas

El Moto GP disputará el el domingo la segunda fecha de la 70 edición del Mundial deen el circuito internacional de Termas de Rìo Hondo.

Será la quinta vez que la principal categoría del motociclismo mundial se presente en el autódromo santiagueño, en Moto GP, Moto 3 y Moto 2.

El asfalto del circuito fue reparado y ahora no tendrá los saltos en algunos sectores que ocasionaban algunos baches.

El español Maverick Viñales, con Yamaha, se impuso en la prueba de 2017 en Termas, y el único que repitió el triunfo fue el actual monarca, el español Marc Márquez, con Honda (2014 y 2016).

Una de las atracciones del Moto GP será el italiano Valentino Rossi (Yamaha). Una tribuna del autódromo de Termas lleva su nombre, que se ganó con su carisma de séptuple campeón.

El ganador de la primera prueba del año, en Qatar, fue el italiano Andrea Divizioso, con Ducati, y se espera en Termas un espectáculo apasionante ya que Marc Márquez, Valentino Rossi, y el prometedor francés Johann Zarco también son candidatos.

Mañana desde las 9 habrá entrenamientos. A partir de las 12.30 clasificarán las Moto 2 y Moto 3.

El Moto GP a las 14.30 tendrá prácticas libres y a las 15.10 comenzará la clasificación.

Los controles antidoping

Cal Crutchlow había hablado con tono elevado del tema hace algunas semanas, cuando afirmó que consideraba insuficientes los controles antidopaje en MotoGP. Cuando todos los protagonistas se encontraron en Termas de Río Hondo, ellos mismo se manifestaron sobre el asunto en cuestión, aunque no fueron tan directos como el inglés.

“¿Por qué no ponen sus pelotas sobre la mesa y comentan ‘que me prueben en cualquier momento’. No tenemos agujas permitidas. Podrías estar tomando diuréticos para perder peso, porque eres vago y no quieres poner la cantidad de horas que hace otra persona. Espero que esto cambie y pronto”, destacó en su momento Crutchlow.

“Todos conocemos a Cal, no tiene en problemas de hablar las cosas como las piensa. Yo creo que en ningún caso cree que haya dopaje, pero sí que es cierto que los pilotos le pedimos a la FIM, a Dorna y al sistema Adams que haya más controles antidopaje, ya que nuestro deporte se ha profesionalizado bastante estos últimos años”, opinó el campeón Marc Márquez.

El español también destacó que “hacemos controles dos veces al año, aleatoriamente tres pilotos de las distintas categorías y muchos años no te toca hacer control, como yo por ejemplo el año pasado. Esperemos que cambie”.

El que también habló fue Valentino Rossi, quien sostuvo que “mirando la historia de los deportes de motor no hay un gran riesgo de doping, aunque estoy de acuerdo. Si tienen que hacer más controles, me parece bien. Normalmente suelen hacer durante la temporada, pero no muchos. Si hacen más, ahí estaremos”.