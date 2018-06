El piloto perdido en la tormenta

El proceso mundialista entre Brasil y Rusia tuvo tres técnicos distintos. Jorge Sampaoli es el último eslabón de una cadena que comenzó con Gerardo Martino, pasó por Edgardo Bauza y finaliza en el casildense. Pero más allá de la absoluta ausencia de proyecto y dirigencia seria, el entrenador acumula errores todos los partidos y todos los días. Es uno de los responsables de la situación de Argentina, que necesita ganar el último partido y esperar que Islandia no haga lo propio frente a Croacia.

Fue el propio Sampaoli quien reconoció –sin decirlo– su falla en la conformación de la lista. Cuando convocó a Enzo Pérez ante la lesión de Manuel Lanzini, expuso su falencia de no llamar volantes de marca con intensidad en la mitad de la cancha. Incluso la solución que encontró a ese problema es cuestionable. No porque el volante de River no de la talla del seleccionado, sino por la superposición con Mascherano, Banega y Biglia en edad y características.

El amistoso con Haití y las pruebas en Barcelona dejaban a Giovani Lo Celso como acompañante de Mascherano. Tres días antes decidió poner a Biglia contra un rival que ameritaba un futbolista más ofensivo y con dinámica. El ex Central no solo no jugó en el arranque. Tampoco disputó un minuto en lo que va de la Copa del Mundo.

Federico Fazio cumplió cada vez que lo llamaron. Estuvo lejos de brillar y nunca llenó los ojos, pero nada hacía pensar que sería reemplazado por Marcos Rojo, que había hecho un papelón en el amistoso con España y venía con mucho tiempo de inactividad.

Después de Islandia, la sensación de que Cristian Pavón ingresaría en el equipo era unánime en los hinchas y en el propio DT.

Pero un día antes del cotejo con Croacia, el pelado dejó inexplicablemente afuera al delantero de Boca. Lo puso recién con el partido casi perdido.

Necesitaba un resultado favorable, pero cambió nueve por nueve con el ingreso de Gonzalo Higuaín por Sergio Agüero.

Para colmo, desesperado por la situación, reaccionó mal insultando a un jugador rival. Una actitud impropia del lugar que ocupa que además avergonzó a propios y extraños.

Es cierto que el núcleo duro que lideran Mascherano y Messi es muy particular. No son pocos los que piensan que, implícita o explícitamente, manejan el grupo a gusto y placer.

Pero el entrenador tiene el poder en sus decisiones. Cuanto más dude, menos confianza generará en sus dirigidos y la confusión ganará la escena. En ese marco, Sampaoli encara el último partido de la fase de grupos con la obligación de ganar para no quedar afuera en 1° ronda.