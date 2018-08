El Rojo venció al campeón en un partido caliente

En un partido caliente, Independiente le ganó al bicampeón de la liga local, Buena Parada, por 3 a 1 en medio de incidentes dentro y fuera de la cancha que empañaron el espectáculo, en el arranque del Torneo Clausura 2018. El bochorno de la tarde se registró a los 29’ cuando el jugador de Buena Parada, Rubén Carra reaccionó con vehemencia y le aplica un golpe en el rostro al futbolista del Rojo, Francisco Martínez. Allí comenzó el escándalo entre los dos planteles, donde abundaron empujones, patadas y golpes de puños. También hubo invasión en el campo de juego de particulares y los incidentes también se trasladaron a las tribunas y a los alrededores de la cancha. Los desmanes, que duraron más de diez minutos, involucraron a dirigentes, hinchas y jugadores de ambas instituciones. En la semana el Tribunal de Disciplina liguista tendrá ardua tarea, donde podría llegar hasta suspensión de la cancha y fuertes multas entre otras actuaciones. En el plano futbolístico, el actual bicampeón comenzó arriba en el marcador. Cuando sólo se jugaba 4’, Nicolás Anduelo ejecutó un tiro libre, el arquero Mariano Millán falló en la salida y Emiliano Tomassetti, libre de marcas, anotó el 1 a 0 para Buena Parada, quienes no tiene técnico. El PF Carlos Pérez tomó la posta hasta que llegue el nuevo DT. A pesar del gol tempranero, el juego fue chato, impreciso y con pocas emociones. Sin embargo en el cierre de la primera mitad, en una buena jugada colectiva,. Matías Butre igualó para el Rojo. En el ST prácticamente no hubo cambios y por momentos el juego deslucido se adueñó de las acciones. Pero a los 22’, en una jugada de otro partido, Lautaro Quijada adelantó a Independiente y 4’ más tarde desde el punto de penal, nuevamente Quijada decretó el 3-1 final para el equipo local. Hasta el final, Buena Parada careció de ideas para achicar el resultado, mientras que el equipo rojo tuvo varias jugadas claras en el arco de Gastón Ponce de León, que pudieron cerrar una goleada, aunque le faltó puntería . Los resultados del resto de la fecha fueron: La Adela, de visitante, logró una victoria frente a Barrio Unión 2 a 0; Juventud Agraria superó 3 a 0 a Defensores de la Colonia; y Villa Mitre empató 2 a 2 con Caza y Pesca.

El próximo domingo jugará la 2ª fecha, donde sobresalen Buena Parada vs. Atlético. Además, Juventud Agraria vs. Independiente, La Adela vs. Defensores, Caza y Pesca vs. Barrio Unión. Libre Villa Mitre.

Corresponsalía