En la previa del Mundial, los de afuera (no) son de palo

No sólo hubo polémica en la previa del Mundial por las ausencias en la lista de 23 que entregó Jorge Sampaoli. La lesión de Sergio Romero y su salida de los convocados generó otro debate, y ya son varios los allegados a distintos jugadores que eligieron descargarse en las redes o los micrófonos.

El Patón, en el nombre del padre...

“En un ratito los atiendo y amplio mis declaraciones. Eso si, tanta indignación me da esperanzas de creer que empezará a molestarles las políticas económica que están destruyendo el país. Que este insignificante árbol no les tape el bosque en peligro. Los medios siempre prefieren que la tinta huela a sangre. Permiso ” , escribió el caricaturista.

Wanda bajó un cambio

“ Mauro es el futuro 9 de la Selección y es el 9 de Jorge Sampaoli. Tal vez no sea ahora el momento, pero él espera con tranquilidad que llegue la chance . Hay cosas que no tienen explicación. Está seguro que más adelante va a llegar su momento ”, explicó Wanda en declaraciones radiales.

Desde que Wanda se transformó en la representante de Mauro, cambió radicalmente su postura a la hora de realizar declaraciones. Y ese mismo perfil será clave si, a futuro, Icardi quiere tener más chances en la Selección.

“Lo que está pasando con Mauro es una injusticia, no me quiero meter en quién sí y en quién no (sobre los convocados) porque es un laburo y es el sueño de los 23 chicos que van a representarnos”, agregó Nara.