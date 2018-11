Desde Viedma hasta Francia, la historia de Valentina Cámara

Contra viento y marea, con un enorme esfuerzo, la Selección Argentina de fútbol femenino clasificó al Mundial de Francia 2019. La viedmense Valentina Cámara, comentó los detalles del logro en exclusiva para “Río Negro”.

“Es una de las emociones más grandes que vivimos como grupo”, expresó la jugadora. “La clasificación fue difícil, no tuvimos partidos desde el tercer puesto en la Copa América hasta el Repechaje”, agregó.

La historia de Valentina es muy particular, ya que durante toda su infancia y adolescencia se dedicó al básquet. Su mudanza de Viedma a Córdoba fue por esa razón. “Hubo un cambio interno que nos perjudicó, hubo menos competencia y por eso lo fui dejando. Busqué en Google qué clubes tenían fútbol e intenté hacer las dos cosas. Sumado a la facultad aguanté un sólo año. Ahí me la jugué por el fútbol. En ese momento no imaginé llegar a donde estoy ahora”, narró al respecto.

En abril de este año, las chicas del seleccionado hicieron público su enojo por la falta de indumentaria, de viáticos para viajar y lugares para entrenar, entre otras cosas.

“A partir de la Copa América hubo cambios para bien, recibimos más ayuda”, admitió.

Sin embargo, en Argentina el fútbol femenino sigue siendo amateur, una complicación en las aspiraciones mundialistas.

“Nos vamos a enfrentar con selecciones de ligas profesionales. La ilusión de vivirlo y disfrutarlo la tenemos, pero somos realistas. y estamos orgullosas con lo que ya logramos”, aseguró la rionegrina. Un orgullo que se extendió a todo el país y trascendió el ambiente del deporte.