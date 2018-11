Federal A: Con el arco asegurado, Sol de Mayo sueña a lo grande

Leonardo Torres es una de las claves de este Sol de Mayo que se encuentra lejos del descenso, marcha a un punto del líder Alvarado y se toma en serio esto de pelear arriba en el Federal A.

El arquero, que llegó junto a su hermano Leonel en esta temporada, nunca se imaginó este desenlace tras la lesión del histórico Nahuel Astutti.

Apenas se conoció la rotura de ligamentos de la rodilla del arquero titular muchos se agarraron la cabeza teniendo en cuenta la seguridad bajo los tres palos del “1”. Astutti se ganó el puesto en 2012, cuando el equipo viedmense comenzó a transitar el camino federal.

Pero Torres demostró la misma seguridad y por momentos hizo olvidar esa mala noticia, mientras el habitual titular se recupera de su lesión. En los ocho partidos que disputó, apenas le convirtieron tres goles. En la derrota ante Independiente en Neuquén por la fecha 6 ya había dejado una buena impresión.

“La semana en la que Nahuel se lesiona fue rara, porque uno siempre quiere entrar de otra forma entre los once y no fue el caso por esa desgracia. En el debut sentí el apoyo de los chicos y sobre todo de Nahuel que me dio consejos al igual que Valdebenito (DT) para que me pueda soltar”, cuenta Torres en diálogo con ‘‘Río Negro’’.

Agregó que ‘‘es indiscutible la titularidad de Nahuel y lo admiro. Nos da una seguridad increíble atrás y es muy completo porque es muy seguro, rápido de piernas y hacerle un gol abajo de los tres palos es casi imposible”.

En el Albiceleste reina la armonía en el plantel. El técnico Adán Valdebenito no resigna su juego característico pero también entiende que el clima es fundamental y se convirtió en una virtud para el presente del equipo viedmense.

Torres venía de disputar el Federal C con 9 de Julio de Morteros y no dudó en saltar dos escalones. “Con el correr de los partidos entré en ritmo y gané confianza. Me estoy adaptando bien a la categoría”.

Sol de Mayo se encuentra lejos del descenso y no hay peligro. Ahora se enfoca en lograr la clasificación a la zona campeonato.

“Nuestra meta es que el año que viene estemos peleando por el ascenso. Pero antes tenemos que asegurarnos ese lugar y hay que ganar los puntos. La idea es siempre salir a ganar y en todos lados”, finalizó Torres.