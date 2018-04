Federal A: El Depo cayó en Madryn 1-0 y ahora buscará revancha en el Maiolino

No fue la mejor versión que se le conoce a este Deportivo Roca, pero la puerta hacia una nueva fase del torneo quedó entreabierta. El Naranja perdió 1-0 ante Deportivo Madryn en el Coliseo del Golfo, y el resultado, si bien es negativo, lo deja con vida para la revancha a jugarse el próximo domingo en el Maiolino. Estos duelos a todo o nada muchas veces obligan a trabajar el partido cuando es fuera de casa. El Depo dejó de lado virtudes ofensivas que ha sabido desarrollar a lo largo del torneo y en algún lapso del juego la pasó mal. De todas maneras, la derrota mínima aparece como reversible y ahora Roca apuntará todo a la revancha para seguir en carrera. El Naranja lució activo cuando tuvo la pelota y supo maniatar de entrada los intentos del Aurinegro en ofensiva. El partido se desarrolló en los primeros 20’ al ritmo que más le convenía a Roca. Sin embargo, con el correr del reloj empezó a defender muy cerca de su arco y el partido comenzó a incomodarlo. El local tuvo la primera a los 22’ con un cabezazo de Brian Uribe que se fue apenas afuera, y poco después un remate de Rodrigo Bona fue rechazado con esfuerzo por Maxi Paniccia. Roca dejaba hacer y Madryn aprovechaba. Llegando a la media hora, el Depo tuvo la primera chance seria cuando Rodrigo Mannara escapó por la banda y metió un centro para la entrada de Facundo Ruiz, pero su cabezazo se fue apenas afuera. Poco después llegaría el momento en dónde la paridad se quebró. Trecco encabezó una gran jugada colectiva, combinó con Mannara y éste con Guajardo. Cuando Kevin se aprestaba a definir, apareció el arquero Lencina para salvar a su equipo. Mientras la gente naranja se lamentaba la chance desperdiciada, Lencina se apuró desde su arco y metió un pelotazo que recorrió 70 metros para habilitar a Uribe, que con un fortísimo derechazo, y ayudado por el viento a favor, colocó el balón junto al palo izquierdo de Paniccia. La desventaja empujó al Depo a ejecutar otro plan para el complemento. Tuvo otra actitud, se paró más adelante y tuvo una chance en los pies de Lucho Roberti a la salida de un córner, que el defensor no supo definir, y en un tiro libre de Guillermo Aguirre que se fue apenas afuera. Madryn tuvo posibilidades de ampliar la brecha pero Paniccia de manera espectacular salvó su arco ante un cabezazo del ingresado Roldán. El ímpetu del Depo se fue extinguiendo con los minutos y la desventaja de apenas un gol le empezó a sentar bien. El Aurinegro no supo cómo generar peligro por lo que el cuarto de hora final estuvo de más. La serie está abierta y el próximo domingo en el Maiolino, se sabrá si el Depo hizo un buen negocio (o no) junto al mar.

Otros resultados de los playoffs: Ferro (GP) 0 Sarmiento 2, Villa Mitre 0 Chaco For Ever 0, Huracán Las Heras 1 Crucero del Norte 0 y San Jorge 1 Alvarado 1.

El Bocha, lesionado, tuvo que salir en el ST

En la semana había trabajado diferenciado por una molestia, fue titular en Madryn pero se quedó en los vestuarios en el ST y prefirió guardarse para la revancha. “Me había contracturado el cuádricep, uno quiere estar siempre por los compañeros, pero no aguanté y decidí salir”, contó Federico Rodríguez a LU 18. El Bocha lamentó la derrota pero “al no ser abultada no da chances de revertirla en el sintético. Estamos fuertes y tenemos que aprovechar la localía”, agregó el defensor.

“Estuvimos concentrados en la marca, pero nada pudimos hacer en el gol, que la verdad fue un golazo”, cerró el Bocha.

“No fuimos preciso con la pelota y los espacios que tuvimos no los supimos aprovechar. Llegamos, pero no estuvimos finos”.

Fernando Fernández fue autocrítico con la actuación de su equipo.

redacción central