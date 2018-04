Federal A: en la ida de los playoffs, Roca visita a un viejo conocido como Madryn

En el camino de Deportivo Roca asoma un viejo conocido. El primer cruce a todo o nada en esta nueva fase del Federal A, aparece Deportivo Madryn como el examinador del Naranja a quien enfrentará hoy desde las 16 en el Coliseo del Golfo.

El reordenamiento de la primera serie de playoffs colocó frente a frente a dos rivales que se conocen mucho. Ambos equipos han librado innumerables batallas en el campo federal y a partir de hoy se reeditará este duelo que ya es un clásico.

El Naranja llega con una semana más de descanso que su rival. El equipo de Mauro Laspada se despidió de la zona campeonato con una victoria ante Alvarado (4-2) y luego de dedicó a esperar qué rival le tocaría en los playoffs finalizada la reválida. El Aurinegro ganó el derecho el domingo pasado cuando en su cancha venció 1-0 a Sansinena y se quedó con el primer lugar de su grupo.

El parate le sirvió al Depo para afinar cuestiones en esto de jugar series mano a mano, donde una distracción puede costar la eliminación, y también para recuperar a algunos jugadores, caso Diego Guevara. De todas maneras y a pesar de haber regresado ante Alvarado después de seis meses por una rotura de ligamentos en la rodilla, en la práctica de fútbol del jueves sintió molestias y por precaución no viajó a Madryn.

La idea de Laspada era ubicarlo como lateral derecho y pasar a Juan Cifuentes al lado izquierdo ya que Jonathan Valenzuela está suspendido por haber visto la roja ante Alvarado. Ante la baja de Guevara, el que saldrá hoy en la formación titular será Luciano Roberti.

No será novedad esta última línea del Depo, ya que fue la misma que jugó ante Gimnasia de Mendoza en el Maiolino. Más allá de la caída 0-2, el técnico quedó conforme y esta tarde repetirá la experiencia a orillas del mar.

En la actual temporada, ambos equipos se enfrentaron en dos oportunidades, con una victoria cada uno. Desde que Laspada es el entrenador, sobre seis enfrentamientos el Depo ganó tres, empató dos y cayó en el restante.

De la mitad de la cancha hacia arriba, el Depo no sufrirá variantes con Rodrigo Mannara y Facundo Ruiz por los carriles, con base en el doble 5 conformado por José Lincopán y Fernando Fernández. Arriba estarán Kevin Guajardo y el artillero del Depo, Nicolás Trecco.

Los otros cruces de playoffs serán: Sportivo Belgrano vs. Atlético Paraná, Alvarado vs. San Jorge (T), Crucero del Norte vs. Huracán Las Heras, Sarmiento (Resistencia) vs. Ferro de Pico, Desamparados vs. Gimnasia y Tiro y Chaco For Ever vs. Villa Mitre.