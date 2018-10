Federal A: Independiente igualó con Alvarado 2 a 2

La semana pasada, el 2-2 ante Villa Mitre dejó un sabor más dulce que amargo porque Independiente remontó un 2-0. Esta vez, la sensación es opuesta, ya que fue Alvarado quien levantó el mismo marcador y se llevó un punto de la Chacra para permanecer en lo más alto de la zona 1.

El equipo de Diego Trotta tuvo 20 minutos soñados, porque fue sólido en defensa y adelante lastimó cada vez que llegó. Utilizó la pelota parada con inteligencia y fue en una segunda jugad a que Álvaro Klusener empleó su categoría para tirar un buen centro que Marco Vergara capitalizó cabeceando al ángulo.

Alvarado sintió el golpe y tuvo minutos de desconcierto. Sin ser avasallante, Independiente estableció diferencias desde la postura en el terreno y fue por más.

Sebastián Jeldres guapeó en el área ante Germán Mendoza y el defensor resolvió mal la jugada cometiendo un penal infantil.

Manuel Berra lo cambió por gol y a los 19 el Rojo le ganaba 2 a 0 al puntero ante la sorpresa de propios y extraños.

La visita intentó con remates lejanos que no inquietaron al local. Pero el conjunto neuquino no pudo defenderse con la pelota y lo pagó caro. No tardó en llegar el descuento de Emiliano López tras un rebote de Arregui, que había atajado un mano a mano.

Sobre el cierre de esa primera parte, Jeldres escapó como un rayo de Martín Quiles y tuvo el tercero en sus pies, pero Matías Degrá evitó un gol que hubiese sido lapidario.

Mauricio Giganti puso a Emanuel Urquiza por Canuhé y Matías Caro pasó a jugar como volante central, posición en la que se lo notó mucho más cómodo al ‘‘4’’ marplatense.

En un contexto de poco juego asociado, mucho pelotazo y errores compartidos, Alvarado llegó al empate a los 8 del primer tiempo en su segunda llegada de peligro. Rodrigo Depetris apareció por el segundo palo en una acción donde varios futbolistas tocaron el balón adentro del área y el Rojo no la pudo sacar.

De allí al final, ambos equipos oscilaron entre sus intenciones de atacar y cuidarse de sufrir más goles.

La pelota parada fue el principal recurso, como durante casi todo el partido. En un encuentro de pocas situaciones de gol, el 2 a 2 explica la alta efectividad.

Independiente terminó amargado porque no pudo abrochar los tres puntos cuando ganaba 2-0 y sigue en la parte baja de la tabla. Para Alvarado, sumar fue positivo por como se dio el partido y tras la mala actuación en Viedma la fecha pasada con Sol de Mayo.