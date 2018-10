Federal A: Trotta y Jeldres analizan el presente de Independiente

Independiente no está en el lugar que pretendían cuando comenzó el torneo, sino todo lo contrario. Pero la realidad del Rojo tiene matices, ya que recorre una curva ascendente en el rendimiento y ha mostrado el carácter y la efectividad suficiente para sacar puntos en los últimos partidos. Luego de un comienzo muy malo (2 puntos sobre 15), pudo ganarle a Sol de Mayo y salió de perdedor en la fecha 6. El 2-2 con Villa Mitre de local del domingo pasado suena a poco, pero se valora por como se dio el cotejo tras un primer tiempo que podría haber terminado en goleada. ‘‘Acertamos en los cambios. Comentimos errores individuales que supimos solventar en el segundo tiempo con empuje y un poco de fútbol. El empate es un triunfo para nosotros. Queríamos que ganar porque veníamos en crecimiento, pero lo teníamos casi perdido y el empate termina siendo como una victoria. ’’, afirmó Diego Trotta. El Rojo suma tres encuentros sin perder, sacó 5 de los últimos 9 y mostró pasajes de buen fútbol. Es cierto que precisa ser más regular dentro de los partidos, pero se destaca una virtud que ya lo ha rescatado en otras oportunidades: el carácter del equipo. ‘‘Era un partido muy complicado y pudimos sacar la euforia y enojo que teníamos en el entretiempo para llegar al empate’’, declaró el entrenador. Marco Vergara y Sebastián Jeldres no solo marcaron los goles, sino que tuvieron una labor destacada en el sacrificio por recuperar la pelota y armar juego. ‘‘En el segundo tiempo demostramos el equipo que queremos ser, más agresivo, que ataca y es punzante. El primer tiempo quizás respetamos al rival. No estoy conforme con el resultado pero si con la entrega de mis compañeros en el segundo tiempo. Remontamos un 0-2 contra un gran rival, que no es poco’’, sostuvo el jugador. La confianza es importante en el cualquier deporte, sobre todo en el fútbol. En el arranque del torneo, una de las tantas falencias del Rojo era la escasa efectividad en el arco rival, algo que los delanteros precisan para mejorar el rendimiento y cambiar la energía. ‘‘Es un desahogo muy grande. Tenemos falta de gol y uno que es delantero siempre quiere convertir. No se me venía dando aunque estaba cerca. Uno vive el día a día y sabe lo que sufrimos nosotros al no poder ganar y hoy íbamos perdiendo 2 a 0, pero empatarlo en un tiempo. Por como se dio el partido, sirve el punto y ahora a pensar en Alvarado’’, finalizó el atacante.

Trotta espera por la recuperación de Álvaro Klusener, ausente hace varios partidos por lesión. Podría estar disponible ante Alvarado.

Sobre la polémica

¿fue penal al delantero?

Con el partido 2-2, Jeldres encaró en el área y cayó mientras gambeteaba pero Darío Martínez Rojas dejó seguir. ‘‘ Para mi fue penal, fue una jugada delicada, me caigo cuando saco la pelota para patear. Son decisiones, si hubiese cobrado lo mismo en el primer tiempo (en el penal de Villa Mitre) por ahí el resultado era otro’’, sostuvo el ‘‘7‘’.

‘‘Parece mentira que seamos visitantes jugando de local. No te digo que haya sido o no penal, pero las dudosas eran todas para ellos. No soy de hablar de los árbitros, los primeros dos goles fueron por errores nuestros. Pero a veces te queda ese enojo’’, enfatizó Trotta.

redacción central