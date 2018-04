Gallardo: “Sufrimos demasiado estar en nuestro terreno”

Después de un ajustado triunfo por 1-0 ante Emelec por la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo se mostró un tanto aliviado por el triunfo de River.

“Lo valorable son los tres puntos que nos posicionan bien en el grupo”, señaló el DT en principio.

Al mismo tiempo, explicó que “el primer tiempo lo controlamos bien, no sufrimos demasiado más allá del mano a mano que tapó Armani, pero hicimos el gol y nos dio tranquilidad. En el segundo tiempo no controlamos pelota ni terreno. Nunca nos pasó antes. No fuimos claros para iniciar los ataques con mayor precisión”.

En relación a lo que se vio en el complemento, el Muñeco también acusó el golpe por las altas temperaturas.

“Sufrimos demasiado estar en terreno nuestro todo el tiempo. No estamos acostumbrados. Se notó que las repuestas eran menores. Fue por un calor infernal”, expresó el entrenador del Millo, que alcanzó las 100 victorias como técnico del club.

Claro, no faltaron los elogios para Armani, la figura del partido: “Cada vez que lo ponen a prueba, está presente”.