¡Gigante, Peque! Schwartzman le ganó a Anderson y pasó a cuartos

No importó la diferencia de altura, no importó la desventaja y no importó el esfuerzo que hubo que hacer. Diego Schwartzman se sobrepuso a todo y ganó un partido impresionante ante Kevin Anderson, que llegaba como favorito.

El panorama pintaba complicado para el Peque, que había perdido los dos primeros sets por 6-1 y 6-2. Sin embargo, en una gran reacción, logró quedarse con el tercer set por 7-5, luego de revertir un break point (estaba 5-3 abajo).

En el siguiente capítulo, la situación se repitió: estaba en desventaja 5-3, sin embargo terminó imponiéndose en el tie break con un inapelable 7-0 en esa definición. Y así llegó a la última manga con renovado optimismo.

Si bien el set decisivo comenzó parejo con un 2-2, Schwartzman se impuso en los últimos minutos y estiró la distancia para llevarse el set por 6-2 y conquistar el histórico partido.

Ahora, Schwartzman tendrá un compromiso durísimo en cuartos de final: enfrentará a Rafael Nadal, que eliminó a Marterer por 6-3, 6-2 y 7-6.