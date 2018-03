Goles argentinos en una nueva jornada de la Liga de Europa

Los argentinos Ángel Correa, Sebastián Driussi, Lucas Ocampos y Rodrigo Battaglia convirtieron para Atlético de Madrid, de España, Zenit, de Rusia, Olympique de Marsella, de Francia y Sporting Lisboa, de Portugal, respectivamente, por los partidos de vuelta de octavos de final de la Liga de fútbol de Europa.

Ángel Correa, ex San Lorenzo, abrió el marcador ante Lokomotiv Moscú, de Rusia en el 5-1, de visitante, y cerró un global de 8-1 para clasificarse a los cuartos de final.

En el equipo de Diego Pablo Simeone también fue titular Axel Werner, ex arquero de Boca Juniors.

Por su parte, Driussi, ex River Plate, anotó el 1-1 frente a Leipzig, de Alemania, de local, pero su equipo quedó eliminado al finalizar 2-3, en el global.

En el conjunto ruso además jugaron desde el inicio Leandro Paredes, ex Boca, Matías Kranevitter, ex River, y Emiliano Rigoni, ex Independiente.

En tanto, Ocampos, ex River, marcó en el 2-1 sobre Athletic de Bilbao, de España, y de esta manera contribuyó para la clasificación a los cuartos de final por el 5-2 en el global.

Por último, Battaglia, ex Huracán, convirtió el gol de clasificación de Sporting Lisboa, de Portugal, donde también fue titular Marcos Acuña, ex Racing Club, en la derrota ante Viktoria Plzen, de República Checa por 2-1, de visitante, pero de 3-2 en el global.

Los otros resultados de hoy fueron los siguientes: Olympique Lyonn de Francia 2 -CSKA Moscú de Rusia 3; Salzburgo de Austria 0 -Borussia Dortmund de Alemania 0; y Arsenal de Inglaterra 3 - Milan de Italia 1.

Los ochos clasificados para los cuartos de final, que por primera vez serán de países diferentes, son: Atlético de Madrid; Leipzig; Olympique de Marsella; Sporting Lisboa; Lazio; CSKA Moscú; Salzburgo; y Arsenal.