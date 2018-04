Hamilton espera una revancha

Lewis Hamilton riene muy claro que en el Gran Premio de China no puede fallar. Después de perder en Australia ante todo pronóstico de que Mercedes cayera en la trampa estratégica de Ferrari y luego de verse superado en Bahréin, en principio por la sanción que tenía por cambiar la caja de cambios, necesita un triunfo e ira en busca de eso.

El tetracampeón del mundo llega a una pista en la que consiguió seis pole ycinco triunfos, siendo el lugar perfecto en el que puede recuperar la confianza y ganar su primera prueba del año.

“Shanghai siempre fue una buena pista para mí y espero volver al lugar en el que estuvimos trabajado las dos últimas pruebas. Vendrán cosas buenas, pero estamos 17 puntos por detrás de Vettel y no puedo permitirme perder más contra Sebastian. Mercedes debe mejorar la comunicación, ya que estas pequeñas cosas pueden marcar la diferencia de tener siete puntos o no tenerlos”, señaló Hamilton, quien no logra una victoria desde la prueba de Estados Unidos el año anterior.

“La estrategia de Bahrein fue excelente, pero para que funcione debemos asegurarnos de comprender lo que tenemos que hacer. Si no sabes por lo que estás luchando, es difícil pilotar. Nos vamos a sentar y a hablar sobre las últimas dos carreras. Los pilotos son diferentes, algunos prefieren tener diferentes opiniones”, finalizó.