Hamilton logró su quinto título en Fórmula 1

Por segunda vez consecutiva en México, Lewis Hamilton se consagró campeón de Fórmula 1. El cuarto lugar le alcanzó para conquistar su quinto título. Max Verstappen ganó la prueba que se disputó en el autódromo Hermanos Rodríguez, escoltado por Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen.

Para un nuevo título a Hamilton en México, al igual que en el pasado certamen, le alcanzaba con terminar entre los siete mejores.

La mala largada de Daniel Ricciardo le costó el primer lugar. Verstappen tomó el liderazgo, escoltado por Hamilton.

Detrás, Vettel defendió el cuarto lugar del acedió de Valtteri Botta. Ambos fueron protagonistas de un leve roce.

Con el paso de la prueba, los neumáticos comenzaron a desgastarse en los autos y Hamilton tuvo algunos inconvenientes. Le hizo saber a su equipo que la elección de las gomas no fue la acertada.

En la vuelta 47, bloqueó y se pasó de largo, perdiendo el lugar con Ricciardo, quien después abandonó.

Desde ese momento la prueba no sufrió variantes. Hamilton no descontó la diferencia con los líderes y se dedicó a manejar directo a su objetivo. Verstappen, por un instante, se preocupó por el rendimiento del motor de su auto. No obstante, los problemas no aparecieron y fue el primero en ver la bandera a cuadros.

Vettel no pudo conseguir el triunfo necesario para seguir estirando la definición del campeonato. Terminó segundo, aventajando a Raikkonen.

Con un cuarto lugar, Hamilton es el nuevo quintúple campeón, igualando al legendario Juan M. Fangio.