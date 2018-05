Angelici y el presente de Boca: “Hay que ser autocríticos, no estamos jugando bien”

El empate que se trajo Boca de Barranquilla ante Junior, lo dejó en una posición incómoda de cara a los octavos de final. El presidente Daniel Angelici no esquivó el tema y admitió su “preocupación” por el presente del equipo.

“Lo más preocupante es que no dependemos de nosotros”, reconoció el titular de Boca luego del 1-1 en Barranquilla, que lo dejó tercero en el Grupo H. En la última fecha, Boca necesita ganarle a Alianza Lima en La Bombonera y que Junior no le gane a Palmeiras en San Pablo.

Ante la especulación por la resistencia que propondrá el equipo brasileño, Angelici aseguró que “confía en los jugadores de jerarquía” que integran el plantel paulista.

“El juego también me preocupa. Hay muchísimo por mejorar. Nosotros trajimos jugadores de jerarquía para ser protagonistas y no podemos quedarnos con que tenemos jugadores importantes lesionados”, remarcó el mandatario en referencia a las ausencias de Fernando Gago y Darío Benedetto. “Hay que ser autocríticos, no estamos jugando bien”.