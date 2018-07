Independiente arma su rompecabezas

Como lo viene haciendo desde que participa en la categoría, Independiente le dará rodaje a jugadores de la zona. La idea es mantener lo que quedó de la base y sumar futbolistas de buen pasar por los Federales B y C, donde Neuquén y el Alto Valle han tenido exponentes destacados.

Luego de las confirmaciones de Carlos López Quintero y Facundo Graziano, provenientes de Rivadavia de Lincoln, la idea es continuar el armado del equipo.

El defensor y el volante ofensivo son conocidos en la región porque enfrentaron a los conjuntos del alto valle en la última edición del Federal A.

Es por ello que se iniciaron conversaciones con jugadores de Deportivo Rincón, Maronese y Pacífico entre otros. Los nombres están en el aire, pero las tratativas existen. No hicieron públicos los apellidos para no ‘’quemar’’ negociaciones, pero está claro que la búsqueda no va demasiado lejos.

El grupo de trabajo que gestiona recursos y contactos para encarar el Federal A, tiene la participación de los referentes del plantel como Orlando Porra y Manuel Berra.

Lalo está recuperándose de una lesión y, en caso de hacerlo plenamente, disputará su última temporada oficial con la casaca neuquina. Manolo es fundamental en el andamiaje futbolístico e institucional desde hace años.

El balance de la temporada pasada fue positivo porque se mantuvo la categoría y se avanzó en algunos aspectos logísticos que antes el club no tenía. Ahora, la idea es seguir creciendo.

Mientras tanto, la directiva hace sus gestiones y habrá más novedades para el Rojo en los próximos días.