Independiente cayó ante Crinthians y se complica para los octavos

Mal trago copero para el Rojo en Avellaneda, que necesitaba ganar para no tener que estar obligado a buscar victorias fuera de casa, pensando en los octavos de final. Independiente desperdició muchas situaciones fundamentalmente en el primer tiempo y lo perdió en un acierto de Corinthians a 10’ para el final. El Timao lo venció 1-0 al y complicó las aspiraciones del equipo de Ariel Holan en el Grupo 6 de la Copa Libertadores. Ahora deberá ir a buscar triunfos de visitante. Fueron muchas las chances que dejó escapar Independiente, que en la primera parte llegó más y mejor, abrió la cancha, tuvo la tenencia y no mostraba flaquezas en el fondo. Pero no pudo quebrar el arco de Cássio en los 90 minutos. Lo hizo sobre el final con el gol de Silvio Romero, pero fue mal anulado por offisde a instancias del linea cuando el delantero estaba perfectamente habilitado. A esta altura ya perdía 1-0 ya que a los 81’ Jadson aprovechó un centro desde la derecha del ataque de Independiente a través de Mateus Vidal y que nació desde un lateral. El cabezazo del volante contó con la floja marca de Amorebieta y la respuesta a medias de Martín Campaña. El Rojo ahora deberá ganar el próximo 2 de mayo en su visita a Corinthians y luego tendrá que hacer lo propio con Millonarios, del técnico argentino Miguel Russo, en Bogotá, con la imperiosa necesidad de recuperar afuera lo que dejó en su casa. La última jornada será ante Deportivo Lara, con el que cayó en el debut en Venezuela. Jugados tres partidos, el líder del grupo es Corinthians con 7 puntos, Millonarios está con 4 y cierran Independiente y Deportivo Lara con 3.

Síntesis

Independiente 0

Martin Campaña; Fabricio Bustos, Nicolás Figal, Fernando Amorebieta y Gastón Silva; Nicolás Domingo, Fernando Gaibor, Gonzalo Verón y Martín Benítez; Jonathan Menéndez y Silvio Romero. DT: Ariel Holan.

Corinthians1

Cassio; Fagner, Balbuena, Henrique y Sidcley; Jadson, Ralf, Maycon y Rodriguinho; Romero y Clayson. DT: Fabio Carille.

Goles: ST 81 Jadson

Cambios: ST, al comenzar Emmanuel Gigliotti por Benítez (I) y Maximiliano Meza por Menéndez (I), 26 Mateus Vidal por Clayson (C), 26 Leandro Fernández por Verón (I), 38 Marquinhos Gabriel por Jadson (C) y 42 Junior Dutrá por Ángel Romero (C).

Árbitro: Daniel Fedorczuk (Uruguay)

Cancha: Independiente