Juventud Agraria derrotó Buena Parada y sigue la lucha en Río Colorado

Atlético, en tanto, le ganó 1-0 como local a Barrio Unión con tanto marcado por Enzo Gallegos.

El mismo resultado se registro en la Colonia, donde Defensores superó a La Adela con gol de Emiliano Zura, de penal.

Mientras que en Médanos, Caza y Pesca le ganó 3 a 1 a Villa Mitre.

Tabla de posiciones: Buena Parada 30 (*), Juventud Agraria 25, Atlético 24, Defensores 20. Independiente 19, Caza y Pesca 18, Barrio Unión 14, La Adela 6 (*), Villa Mitre 2.

Próxima fecha: La Adela vs Buena Parada (jueves), Independiente vs Buena Parada, Juventud Agraria vs Defensores, Villa Mitre vs Atlético, La Adela vs Caza y Pesca (domingo). Libre: Barrio Unión.