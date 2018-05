La Libertadores 2019: la obsesión final de cuatro equipos

Ya están clasificados a la Libertadores 2019: Boca, Godoy Cruz y San Lorenzo. Queda un lugar libre para la zona de grupos y otro para el repechaje, que en esta última fecha se lo disputarán Huracán, Independiente, Racing y Talleres. La Academia, que está sexto y cierra su participación en la Superliga el lunes, jugará con los resultados puestos ya que el resto verá acción mañana. Podría ser beneficioso en caso de continuar con chances, o también podría recibir a Colón ya sin posibilidades de clasificar si Huracán e Independiente ganan sus respectivos compromisos.

Lo que necesita cada uno para clasificar

Huracán (4° con 47 puntos, +11)

Se clasifica si le gana a Boca. Si empata, necesita dos resultados: que Independiente no le gane a Unión, que Talleres no haga lo propio con Olimpo o que Racing no supere a Colón. Si pierde, necesitará de dos variables: que Talleres no gane, que Independiente pierda y que Racing no sume de a tres.

Independiente (5° con 46,+11)

Ingresará si le gana el sábado a Unión, en Santa Fe. Si empata necesitará dos de estas situaciones: que Talleres no le gane a Olimpo, que Huracán pierda o que Racing no gane. Si no suma ante el Tatengue precisará que Talleres pierda con Olimpo en Bahía y que Racing pierda con Colón en el Cilindro.

Racing (6° con 45, +16)

La Academia ha desplazado a Talleres por goles a favor del sexto lugar a Talleres, pero no depende de sí mismo. Si supera a Colón, necesita dos de estas tres situaciones: que no gane Independiente en Santa Fe, que Huracán no supere a Boca y Talleres no gane por más de tres goles de diferencia. Si empata con Colón, necesita que pierda Independiente y que Talleres empate o pierda.

Talleres (7° con 45, +13)

El equipo cordobés, al igual que Racing, no depende de su propia suerte.

Si vence mañana a Olimpo, necesita dos de estas tres situaciones: que no gane el Rojo, que Racing deje puntos con Colón y que pierda Huracán. Si empata, necesita que Independiente y Racing pierdan.

Los partidos donde estará en juego el cupo

En estos cruces se resolverán los últimos boletos al máximo certamen continental:

