La Selección, ante la maldición de la lista nunca lista

“Tengo un 70-80% de la lista clara”, había afirmado Jorge Sampaoli en la previa del amistoso ante España. En aquel momento, la frase parecía sonar atinada teniendo en cuenta que sólo quedaban un par de encuentros antes del Mundial de Rusia.

Sin embargo, horas después de la durísima caída por 6-1 ante la Roja, el panorama es distinto. Para empezar, ¿cuántos de los que fueron “evaluados” ante España han salido ilesos? ¿Hubo jugadores que aprovecharon esta gira? ¿Y los que salieron perdiendo de la doble fecha?

Para empezar, vale un análisis cortito. El equipo que jugó ante España presentó varias aristas que hacen entrever que hilar demasiado fino sobre ese partido es, cuanto menos, exagerado. ¿Duele el 1-6? Claro, porque entró en la lista de los peores resultados históricos. Pero fue con un once que no volverá a repetirse, un mix entre titulares y suplentes acomodados en un esquema en el que algunos jugaron fuera de sus posiciones y pagaron caro las improvisaciones del DT.

A grosso modo, se impone que Maximiliano Meza fue de los pocos que aprovechó este partido, al menos en la faceta de “locales”. El jugador del Rojo tuvo un buen nivel, y de yapa contrastó con la poca presencia que tuvieron Pablo Pérez, Pavón y Lautaro Martínez. Bustos, en cambio, alternó buenas y (más) malas.

Lanzini sacó un aprobado grande, por el nivel en el primer partido y por la “falta de” en el segundo. Fazio circuló por la misma senda, máxime cuando su reemplazo (Rojo) tuvo quizás el nivel más flojo de todos.

Hubo secuelas también. Biglia irá al Mundial porque dentro de la idea de Sampaoli es clave, pero a la hora de hablar de rendimientos no hizo demasiado mérito. Lo mismo ocurrió con Mascherano, más pasado que presente, más recuerdo y homenaje que merecimiento. Y habrá que ver que ocurre con Higuaín, a quien se preservó para calmar las aguas, pero que en su regreso volvió a mostrar vicios que lo llevaron a quedar en medio de un debate eterno entre futboleros. Se supone que todos estos, sumados a Romero, Di María y demás, estarán presentes en Rusia, más porque sería arriesgado cambiar ahora que porque hayan hecho las cosas bien en la gira.

Y los que no fueron... ¿No era acaso una buena chance de probar a Dybala, alternativa natural de Messi? Ese puesto lo ocupó Banega y el nivel fue de regular a malo. ¿Icardi tendrá chances? Sampaoli dio a entender que no estará, pero el DT no regala demasiadas certezas últimamente.

Se vienen días de debates. El técnico no lo dirá, claro, pero ese 80% parece haber quedado un tanto largo. Y, por si fuera poco, sólo faltan dos meses para Rusia.