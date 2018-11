La racha de Cipolletti que Roca buscará cortar el miércoles

Cipolletti busca su 6ta victoria consecutiva como local ante Deportivo Roca. Los últimos 5 encuentros de local:

3-0 Vs D.Roca Federal A 2016

4-1 Vs D.Roca Federal A 2016/17

3-0 Vs D.Roca Federal A 2016/17

2-1 Vs D.Roca Federal A 2017/18

1-0 Vs D.Roca Copa Argentina 2017/18