Laspada, el Depo y un duelo clave ante Madryn

Más allá de los malos resultados y los problemas para generar juego, Mauro Laspada reza para que termine el karma de las lesiones que le han impedido hasta ahora poner el cancha, el once que el DT de Deportivo Roca siempre tuvo en mente.

Tras ganar el clásico ante Cipolletti en la tercera fecha, llegaron tres derrotas en serie y las muecas de preocupación comenzaron a dibujarse en los rostros naranjas. Menos en el entrenador.

“Si juego mal y pierdo con todos a disposición sí estaría preocupado. Llevamos seis partidos formando equipos distintos y las modificaciones no fueron tácticas, fueron todas obligadas”, expuso el entrenador quien considera que en la serie de derrotas que viene padeciendo, nadie los superó de manera clara.

“Está faltando un resultado que nos de confianza porque ninguno de los equipos que nos ganó, fue superior futbolísticamente. El problema es que cuando el equipo no golpea primero y recibe el cachetazo, se desespera. No tenemos la tranquilidad para revertir el resultado con las herramientas que hay en cancha”, estimó. “Y si se acumulan derrotas, más va a costar salir. Por eso el partido contra Madryn (el domingo desde las 16) va a ser clave”, aseguró el DT.

Para el partido ante los chubutenses, Laspada tendrá nuevos problemas para armar el equipo. De General Pico, además de la derrota 1-0 ante Ferro se trajo un par de lesionados, de los cuáles uno ya está descartado.

Guillermo Aguirre tiene una fuerte contractura en el isquiotibial y después de mucho tiempo se perderá un partido en el Depo. El otro que está entre algodones es Leandro Puig. El Chino volvió con un fuerte golpe en el gemelo y ayer no se sumó a la práctica que realizó por la tarde el plantel en el estadio.

“Guille está descartado y al Chino lo vamos a esperar hasta último momento. No puedo prescindir de nadie. Por suerte ya está para volver el Polaco (Pablo Ostapkiewicz), ahí tengo un problema menos para la defensa. Lo que más espero es tener en cancha al equipo que imaginé para este torneo, y a los cinco suplentes listos en el banco que puedan cambiarte el rumbo de un partido. Hasta ahora no lo he tenido y espero que para la segunda rueda pueda contar con todos”, se esperanzó.

Laspada no quiso dar pistas del posible equipo para el domingo ante el Aurinegro. Recién a partir de hoy habrá más certezas al final de la práctica de fútbol. “No tengo nada en claro todavía. Si sé que hay que jugar todo el partido en campo de Madryn, no podemos fallar. Es uno de nuestros rivales directos por la clasificación. Los que entren tendrán que dar un poquito más. Hay que llevarlos por delante con las herramientas que sean”.