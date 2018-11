Libertadores: la Conmebol confirmó a River como finalista

La confirmación de que River es el finalista de la Copa Libertadores por parte de la Conmebol, no llegó después de que la entidad madre del fútbol sudamericano desestimara el pedido hecho por el Gremio, su rival en las semifinales.

La vigilia sobre la respuesta oficial al reclamo del club de Porto Alegre, fundado en el acto de indisciplina de Marcelo Gallardo, se acortó porque la Conmebol, a través de su cuenta de Twitter, confirmó que la final la jugará Boca ante River y quién impartirá justicia será el chileno Roberto Tobar, de 40 años.

La entidad, con sede en Asunción, había puesto en duda en las redes sociales el lugar ganado en cancha por River. Sin embargo, al momento de designar al árbitro de la primera final a disputarse el próximo sábado 10 en La Bombonera, la Conmebol tuiteó: El chileno Roberto Tobar será el árbitro del partido de ida por la final de la #CopaLibertadores entre #Boca - #River.

Involuntariamente (o no), la Conmebol desestimaba la protesta de Gremio sin haberse expedido oficialmente, cosa que haría horas después.

Lo que aún no se sabe por estas horas, cuál es la sanción que le aplicará el Comité Disciplinario de la Conmebol a Gallardo por haber incumplido la sanción que pesaba sobre él en la revancha jugada en el Arena do Gremio. Se estima que el fallo saldrá hoy antes del mediodía y se habla de que pesarían sobre el entrenador varias semanas de suspensión por lo que no podría dirigir ninguno de los dos partidos de la final.

Respecto a la designación del chileno Tobar, el árbitro será secundado por sus compatriotas Cristian Schiemann y Claudio Ríos. Además, otro trasandino estará a cargo del VAR y será Julio Bascuñán.