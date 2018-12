Llegar a fin de mes, un problema que también preocupa al fútbol

La Liga Deportiva Confluencia es uno de los torneos con más historia del fútbol zonal. Desde 1975 en adelante, cuando la Liga Rionegrina y la Liga Confluencia se fusionaron, sus torneos se convirtieron en grandes atracciones con canchas llenas y un gran nivel futbolístico.

Pero con el tiempo y las apariciones de los torneos nacionales, la Liga local fue perdiendo terreno y poder. Hoy, 43 años después de su fundación, la “Conflu” se encuentra estancada y las instituciones que forman parte de ella lo sienten de manera directa.

Salvo casos aislados, la gran mayoría de las 20 instituciones que participan en el certamen tiene que arreglárselas para conseguir el dinero que les permita sobrevivir.

Los excesivos costos, los problemas económicos a nivel país y la falta de apoyo, tanto estatal como de privados, generaron en los clubes de la zona una situación preocupante, ya que a todos les cuesta llegar a fin de meses con las cuentas saldadas.

“La gran mayoría de los clubes, por no decir todos, más que una función deportiva cumplimos un rol social en nuestras ciudades. Buscamos evitar que los chicos estén la calle y que puedan encontrar un refugio en el deporte. Es por eso que no cobramos una cuota social, sino no tendríamos chicos en las formativas”, aseveró Facundo Fuentes, presidente de Obrero Dique. Su frase fue repetida por el resto de los dirigentes entrevistados.

La falta de ingresos por cuota social suele generar desequilibrios en los balances. Es por ello que se las rebuscan para conseguir la plata para afrontar las deudas generadas por jugar un torneo que le exige presentarse en todas las categorías.