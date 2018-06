Los hinchas de Neuquén y Río Negro que están en Rusia tienen fe en la selección

Los hinchas neuquinos y rionegrinos que viajaron a Rusia no pierden la fe. Pese al mal arranque frente a Islandia, disfrutan de un país con aspectos interesantes para recorrer por donde se lo mire. El mal trago del empate en el debut dejó un sabor amargo, pero semejante viaje no incluye solamente el impacto de un resultado.

Santiago y Melisa se casaron e inmediatamente viajaron a Rusia. ‘‘La historia arranca después de Ecuador 1 Argentina 3. Vi el partido en la casa de un amigo y cuando volví a casa le dije: amor, ¿nos casamos y nos vamos a Rusia? Me miró y no me dijo nada. Al otro día se puso a averiguar, compramos las entradas y empezamos a arreglar todo’’, contó Santiago, quien por primera vez verá un partido en la cancha.

‘‘La idea era hacer una fiesta familiar, tranquila, y la terminamos haciendo para 120 personas. Terminó a las 6 de la mañana, pero nosotros nos fuimos 4 y media porque el avión salía más temprano’’, comentó.

Por su parte, como contó ‘‘Río Negro’’ hace algunos días, Walter y Daniela siguen a la selección hace tiempo y cumple con su promesa del Mundial pasado de casarse y disfrutar el festejo de su unión alentando a Argentina.

‘‘Pudimos disfrutar la plaza Roja que estaba cerrada y hoy la abrieron de nuevo y era un mundo de gente. Rusia tiene mucha historia. Es fascinante y atrapante. Estuvimos al fanfest para ver México-Alemania’’, dijo Walter, quien junto a Daniela también está de luna de miel.

Allí se encuentran recorriendo Moscú con la ilusión de que Argentina llegue lo más lejos posible. Ya estuvieron en partidos de Eliminatorias y Copa América 2015.

‘‘El día después del debut de Argentina la gente estaba muy bajoneada. No se vio mucha gente por el resultado. Nadie quería salir, o ir a comer. Dios quiera que Argentina gane el próximo’’, expresó Walter.

Al mismo tiempo, fue optimista para lo que viene y no pierde la esperanza, pero al mismo tiempo y después de ver el partido en vivo y en directo, consideró que no puede jugar el mismo equipo.

‘‘El primer partido siempre es complicado. Messi solo no puede, el DT tiene que hacer muchos cambios. Pavón y Mercado tienen que jugar. Ojalá que se hagan buenos cambios. Creo que por como juega Croacia vamos a andar bien’’, concluyó.