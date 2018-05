Los números y las cifras del Boca (bi)campeón

Los más y los menos. Los que valieron una fortuna y los que por costo y beneficio, fueron clave para una nueva consagración de Boca a nivel local. Con una Superliga a la que sólo le queda un capítulo para el cierre, la radiografía del (bi)campeón arroja que por ejemplo, los únicos dos jugadores que tomaron parte de todo el campeonato fue Agustín Rossi y Cristian Pavón. Un poco más atrás están Lisandro Magallán (25), el uruguayo Nahitan Nández (24), el colombiano Wilmar Barrios (23), su compatriota Frank Fabra y Leonardo Jara (22). La nueva versión de tridente de colombianos se completó con la llegada de Edwin Cardona, quien se sumó a préstamo por 12 meses, con opción de compra elevada: 16 millones de dólares. Ya había en el plantel un colombiano más, Sebastián Pérez. Sin embargo, el volante central sólo fue tenido en cuenta por Guillermo en los últimos dos partidos de la Superliga. Están aquellos además que jugaron mucho menos que Seba Pérez, como los casos de Fernando Evangelista y Juan Manuel Insaurralde (un minuto), Julián Chicco (jugó 2’ ) y Gonzalo Lamardo, que lo hizo por 22’. Guillermo Sara, arquero titular en buena parte del título del año pasado, esta vez no jugó ni un minuto en toda la temporada, al igual que Nahuel Molina y Mateo Retegui. En cuanto a los desembolsos que realizó Boca para encarar este torneo hay algunos casos como el de Ramón Ábila, jugador clave por su aporte goleador en la parte final del campeonato. Wanchope fue adquirido al Cruzeiro en 1, 5 millones de dólares por el 50% del pase, en una operación que incluyó la cesión de Alexis Messidoro. Por Bebelo Reynoso, quien llegó de Talleres, Boca gastó 2,7 millones de dólares, más el 50% del pase de Juan Cruz Komar, y traspasó de los derechos de Adrián Cubas y el juvenil Alejandro Maciel. En este año también sumó a Julio Buffarini (600.000 dólares por la mitad del pase, que pertenecía al San Pablo) y Emmanuel Mas (2.4 millones por su ficha, que estaba en manos del Trabzonspor de Turquía).

El mismo pedido para los dos frentes

“La misma preocupación que tiene Boca por el partido de Palmeiras es la que tengo yo respecto de su partido con Huracán”, desconfió Ariel Holan, DT de Independiente, sobre las suspicacias en la definición para las copas. “Claro que Boca tiene que estar preocupado porque depende de Palmeiras para avanzar en la Libertadores actual. Nosotros, en cambio, dependemos sólo de nosotros, pero sí es una desventaja que hayan reprogramado el partido con Huracán (rival de Boca)”, criticó Holan sobre un cambio que puede influir en la disputa de los cupos para la Libertadores 2019. El duelo en el Ducó se iba a jugar domingo y se adelantó para mañana a las 11.

Datos

xeneizes

11

asistencias y seis goles fue el aporte de Cristian Pavón, el jugador más determinante del campeón.

7, 2

millones de dólares gastó Boca en refuerzos para afrontar esta Superliga 2017/18.

“Boca es el equipo más grande de Argentina. Obvio que me gustaría jugar ahí, me enteré por mi familia del interés. Me gustaría volver”.

Gerónimo Rulli, arquero de la Real Sociedad, ya pone en foco a La Ribera.

“De la mano de Daniel Angelici somos bicampeones. Siempre opiné que él es un dirigente serio, al que le importa muchísimo el club”.

Diego Maradona felicitó a Boca y también al Tano por la consagración.

“Me hago responsable de no estar en mi mejor momento... Me falta muchísimo para llegar al nivel que quiero”.

Carlos Tevez reconoció que está lejos de su verdadera versión.

“Boca es un campeón muy flojito. Si el pibe de Gimnasia [Coronel] no se manda esa cagada [en el gol de Ábila], Boca perdía 2 a 1”,

dijo el Beto Alonso, ícono de River, siempre picante con los “primos”.

Guillermo agrandó su idolatría con el club

Guillermo Barros Schelotto, uno de los ídolos históricos de Boca, estiró su relación afectiva con el club al celebrar a los 44 años, su tercer título como DT (uno con Lanús) y el segundo al frente del Xeneize, a poco menos de un año de la conquista anterior.

El Mellizo, que tiene como asistente técnico a su hermano Gustavo, acumula así 18 títulos en Boca: además de los 2 trofeos como DT también festejó 16 conquistas como jugador entre 1998 y 2007.

El primer acercamiento entre Guillermo y Boca, a mediados de 1996, no fue justamente el más amigable. El Xeneize inauguraba reformas en La Bombonera en un partido contra Gimnasia. Pero el Lobo le arruinó la fiesta con tres goles de Barros Schelotto en una paliza histórica de 6-0.

Por recomendación de Diego Maradona, con el que llegó a disputar algunos partidos

como compañero, Guillermo llegó a mediados de 1997 en Boca, donde disputó

300 partidos y marcando

86 goles.

Redacción central