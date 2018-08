Los Pumas tienen nuevo técnico: Mario Ledesma

Avalado por un pasado brillante como jugador, 5 experiencias como técnico y un paso reciente por el Súper Rugby más que satisfactorio, Mario Ledesma se convirtió en el nuevo head coach de Los Pumas.

Durante el mediodía de hoy, la Unión Argentina de Rugby comunicó la elección de Ledesma, uno de los jugadores que formó parte del plantel que finalizó 3° en el Mundial de Rugby 2007, disputado en Francia. Al mismo tiempo, se realizó una conferencia de prensa en la que el nuevo head coach se mostró más que feliz.

“¿Con qué se puede comparar ser Head Coach de Los Pumas? Dentro del rugby no se puede comparar. Yo sé dónde me estoy metiendo y sé lo que hice para llegar hasta acá. Y quiénes me ayudaron y qué sacrificio hicieron para que yo llegue hasta acá”, expresó Ledesma.



Al mismo tiempo, afirmó que “hoy, ser el capitán del barco me llena de orgullo. No es una presión ni es algo que me intimide. Es un vértigo muy lindo. Y hasta, culturalmente. Estamos en un momento importante para ser responsable, planificar, laburar ... Estamos ante un desafío enorme”.

Por último, resaltó puntos del trabajo que dejó Hourcade: “¿Qué aprovechar del ciclo anterior? Lo de ser desequilibrantes, lo de usar las oportunidades y buscar los espacios. Tenemos que mejorar todos los días para llegar bien a la copa del mundo. Lo que hagamos diariamente dará sus frutos en Japón”.