Los Spurs se cruzarán con el campeón

Un difícil cruce le tocó a San Antonio en los playoffs de la NBA. La derrota 122 a 98 de antenoche como visitante ante los Pelicans mandó a los Spurs, que terminaron séptimos, a medirse con Golden State, uno de los candidatos al título. La serie comenzará mañana a las 16 y seguirá el lunes.

Golden State barrio 4 a 0 a los Spurs en las semifinales de la Conferencia Oeste 2016/17 para luego consagrarse campeones.

Emanuel Ginóbili tuvo una discreta tarea en la derrota ante Pelicans, con 6 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias en 12 minutos.

Sólo faltaba definir un equipo en el Oeste para acompañar a los 15 ya clasificados. Minnesota venció a Denver y capturó el decimosexto pasaje para los playoffs.

San Antonio, de visitante en los dos primeros partidos, jugará frente a Golden Statemañana, desde las 16, y el lunes a las 23.30. Luego, en Texas, el jueves 19 y el domingo 22.

Si la serie se alarga, el quinto iría el martes 24 en Golden State, el sexto el jueves 26 en San Antonio y el posible el séptimo está programado para el jueves 26.

En la Conferencia Oeste,las series serán Houston (1) vs. Minnesota (8), Golden State (2) vs. San Antonio (7), Portland (3) vs. New Orleans (6) y Oklahoma (4) vs. Utah (5).

En la Conferencia Este, Toronto (1) vs. Washington (8), Boston (2) vs. Milwaukee (7), Philadelphia (3) vs. Miami (6) y Cleveland (4) vs. Indiana (5).

Por otra parte, los New York Knicks y Orlando Magic fueron los primeros equipos en despedir a sus entrenadores , horas después de que terminara la temporada regular, en la que ninguno de los dos avanzó a los playoffs.

Los Knicks, luego de ganar su último partido ante los Cavaliers en Cleveland, confimaron el cese de Jeff Hornacek luego de un balance de 29 victorias y 53 derrotas. Terminaron 11 en el Este.

Los Magic prescindieron de Frank Vogel después de una calamitosa temporada. Terminaron en el penúltimo lugar del Este, con 25 triunfos y 57 derrotas. El balance del técnico fue de 54-110 en dos campañas.