Lucas Delvas: “La Superliga es excelente”

El profesor a cargo del club Unión Santa Elena, Lucas Delvas, valoró la Superliga de Vóley ‘‘Diario Río Negro’’ y contó la importancia de disputar un certamen así.

“Cuando me lo plantearon me pareció una idea buenísima. Lo importante es jugar y tener competencia”, expresó Delvas.

“La organización y los profes siempre estuvieron predispuestos, nunca tuvimos un conflicto. Esperamos que el año que viene puedan sumarse la Sub 17 y Sub 19”, añadió.

El torneo que reúne a los diferentes equipos del Alto Valle en las categorías Sub 13 y Sub 15 femeninas tiene a Unión Santa Elena como uno de clubes con mayor proyección.

Situado en el barrio de Villa Florencia en la capital neuquina, fue refundado este mismo año por el propio Lucas, con la compañía de su abuelo quién condujo la institución en los años ‘80.

“Somos un club chico, cuesta todo el doble. Las chicas saben que si quedan es para pelearla”, comentó el entrenador, a cargo de todas las categorías.

Con la Sub 15 y la Sub 17, Unión Santa Elena disputó la Copa Argentina. “Fue una tremenda experiencia. No esperábamos llegar tan rápido a un torneo así. Se nota la diferencia con otros equipos de experiencia pero para eso está la Superliga”, aseguró Dalvas. Con sólo 24 años, es uno de los técnicos más jóvenes del vóley neuquino.