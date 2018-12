Luka Modric se quedó con el Balón de Oro

Y un día el Balón de Oro no fue ni para Lionel Messi ni para Cristiano Ronaldo. El croata Luka Modric cortó la racha y se llevó el premio entregado por la revista francesa France Football.

El volante fue campeón de la Champions League con el Real Madrid y subcampeón del mundo en Rusia con la selección de Croacia. Este año también se alzó con el “The Best” distinción entregada por la FIFA.

Desde 2008 en adelante, el galardón se lo alternaron Lio y CR7, con cinco cada uno. El último que lo había ganado, fuera de ellos dos, fue el brasilero Kaká en 2007. El rosarino además salió del podio después de once ediciones consecutivas, ya que finalizó en el quinto lugar. El portugués quedó segundo, el tercero y el cuarto fueron para los franceses Antoine Griezmann y Kylian Mbappé.

El otro argentino entre los 30 seleccionados fue Sergio Agüero, que terminó en el puesto 16.

La elección no estuvo exenta de polémica, ya que para muchos el ganador debió haber sido Griezmann. El francés no ocultó su fastidio y declaró: “Sería una pena que no lo gane un francés, a lo mejor es que la Copa de Europa es más importante que un Mundial”.