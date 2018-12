El otro argentino entre los 30 seleccionados fue Sergio Agüero.

Lio salió del podio después de once ediciones consecutivas.

La elección no estuvo exenta de polémica, ya que para muchos el ganador debió haber sido Griezzman. El francés no ocultó su fastidio y declaró: “Sería una pena que no lo gane un francés, a lo mejor es que la Copa de Europa es más importante que un Mundial”.