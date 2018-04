Manu no realizará ningún anuncio

Emanuel Ginóbili aclaró que hoy no anunciará “nada” en referencia a un posible retiro del básquetbol si San Antonio Spurs pierde hoy con Golden State Warriors, lo que significaría la eliminación de su equipo en los playoffs de la NBA.

El bahiense, de 40 años y con 16 temporadas consecutivas en el básquetbol estadounidense, aseguró que “no va a cambiar nada” ante un nuevo resultado adverso de la franquicia texana en el cuarto partido de una serie que Golden State lidera por 3-0.

Esta tarde, en el AT&T Center de San Antonio, el argentino buscará “competir y nada más”, sin pensar en la posibilidad del “retiro o no”.

“No me sirve nada pensar en si me retiro o no. Cada partido es potencialmente el último. En cada temporada, en los últimos tres años, pasó lo mismo. No voy a anunciar nada este domingo y por más que me pregunten 700 veces por el tema, no va a cambiar nada”, aseguró Ginóbili en una nota con el diario La Nación.

El escolta admitió que patea “para adelante” esa decisión y que, al respecto “no se habla nada” en su entorno porque “está instalado de esa manera”.

“No hubo ni una persona allegada a mí que me haya preguntado por el tema. Nadie, ni padres, amigos, hermanos, sobrinos. Ni una palabra sobre qué pienso hacer. Hay cosas que se sabe que hay que evitar. Se da por sentado que no voy a decir nada hasta el momento en que deba hacerlo. Además, no me sirve y no me suma para el juego”, explicó.

Ginóbili agradeció pero al mismo tiempo relativizó los pedidos recibidos de todo el ambiente del básquetbol para que extienda su campaña otra temporada. “Aprecio que me pidan quedarme, ero después de tantos años uno sabe poner los elogios o los piropos en un determinado lugar y ya fue”, afirmó.

“La verdad es que no estoy pendiente de lo que dicen, no leo lo que sale en los títulos de los diarios o lo que se publica. Ya ni Twitter veo para evitar que me lleguen los homenajes permanentes”, admitió.

“Busco aislarme, no quiero leer ni de las hazañas ni de los fracasos. No me cambia nada. En este período me aíslo y evito ese contacto que por momentos me parece desmedido. Cuando pasó una semana o diez días, es cuando empiezo a conectarme un poco con el exterior. Si creo que tengo que leer algo lo hago; en caso contrario, me mantengo fuera de esa dinámica”, puntualizó.