Marabunta debuta en casa por el Top 8 de Cuyo

El momento más esperado por Marabunta finalmente llegó. Hoy es el día señalado en el que los cipoleños iniciarán su camino en el Top 8 del Rugby Cuyano, uno de los torneos más importantes del interior del país. Desde las 15.30, el Hormiguero se vestirá de fiesta para recibir a San Juan RC en un duelo válido por la primera fecha del certamen. Los dirigidos por Mariano Santos llegan al debut de esta tarde con el ánimo por la nubes, luego del gran triunfo ante Universitario de Mar del Plata del sábado pasado por las semifinales del Torneo del Interior B. Con el envión anímico que supone la victoria ante los marplatenses, el Verde no podrá relajarse ni si quiera un segundo ante los sanjuaninos. Según indicó el entrenador en la semana a éste diario, el gran objetivo de Marabunta en el certamen será el de mantenerse en la máxima categoría del Regional Cuyano. “Es difícil llegar, pero mucho más difícil es mantenerse”, explicó el head coach. El pasado jueves, la organización del campeonato dio a conocer las designaciones de los árbitros para la primera fecha. Victor Riera será el encargado de impartir justicia hoy en Cipolletti. De no mediar ningún inconveniente de último momento, Santos ya tendría a sus quince elegidos para recibir a los sanjuaninos. El XV del Verde saltará a la cancha con los siguientes jugadores: Exequiel Martínez, Federico Perea, Facundo Maina, Lucas Nardi, Lucas Moyano, Santiago Urcola, Franco Giambartolomei, Luciano Curcio, Facundo Nogueira, Tomás Giménez Castro, Mateo Nogueira, Martín Zavala, Agustín González, Bautista Nogueira e Ignacio Nolazco.

La primera fecha se completará con los siguientes partidos:

Los Tordos vs. Banco RC, Liceo vs. Teqüe RC y Marista RC vs. Peumayén RC.

El dato

a saber

15:30

es el horario oficial en el que se jugarán todos los partidos de la primera fecha del top 8 Cuyano.

Redacción central