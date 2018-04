Maradona cruzó a Sampaoli, cuestionó a Macri y se solidarizó con Lula

Diego Armando Maradona cuestionó duramente a Jorge Sampaoli en una entrevista que le concedió, desde Emiratos Árabes, a la CNN.

“A mi Sampaoli me traicionó, porque cuando Argentina ganó la Copa Davis me dijo que quería aprovechar para que me hicieran un homenaje en Sevilla, pero nunca lo hizo. Se notaba ya que el tenía otros pensamientos”, empezó.

“Pero yo me pregunto siempre: ¿cuando se gritó un gol de Sampaoli, o cuando Beccacece atajó un penal”, ironizó.

Y siguiendo con la selección argentina, al único que defendió fue a Lionel Messi, a quien aseguró que lo ve “fantástico. Pero hay que dejarlo tranquilo y no compararlo con nadie, para que haga su trabajo como debe”, puntualizó.

Pero inmediatamente después volvieron sus críticas por la derrota por 6 a 1 ante España, y sobre el punto fue autorreferencial. “A nadie le gusta comerse seis, como nos pasó a nosotros con Bolivia en las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica”, comparó.

“Pero acá lo que ocurre es que la selección argentina tenia un respeto que había ganado cuando nosotros éramos jugadores, pero desde que murió Julio Grondona todo se hace peor. Porque después vino Tapia, que es un buen tipo, pero para hacer un asado”, cuestionó irónicamente.

El tenor del reportaje cambió entonces de rumbo y se dirigió hacia la política nacional, donde Diego también mantuvo su tono crítico.

“Me hace mal que la gente en mi país no pueda llegar a fin de mes. Somos una colonia de los Estados Unidos”, sostuvo.

“Por eso me gustaría que volviera Cristina, porque creo que es lo más justo. La llamé hace poco para felicitarla por su cumpleaños”, contó.

Acto seguido la conversación derivó en la política internacional, haciendo hincapié en la situación de Brasil y Venezuela.

“El pueblo brasileño no puede soportar que un tipo honesto como Lula esté procesado y el traidor de su actual presidente, Temer, ahora sea el conejito de Donald Trump”, cuestionó.

Y finalmente sobre Venezuela reveló que próximamente irá a ese país. “Ayer hablé con el presidente Maduro y quedamos en que pasaré a visitarlo cuando termine el campeonato en los Emiratos Árabes”, concluyó Maradona.