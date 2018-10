Mario Sepúlveda: ‘‘Si te la crees un poquito, el rival te lo hace pagar’’

‘‘Estamos arrancando. Siempre es bueno ganar, hay muchas cosas para ajustar y el torneo está cada vez más lindo ’’, declaró Mario Sepúlveda a ‘‘Río Negro’’. En el comienzo de la Liga Argentina, Centro Español consolida su proyecto con más victorias.

El equipo de Mauricio Santángelo no pierde desde el cierre de la Liga pasada. Acumula triunfos consecutivos del Integración y sumó dos más en el arranque de la 2018/2019.

Tras ganarle a Del Progreso en el debut como visitante, logró imponerse a Petrolero el último domingo 83-80 en otro partido de cierre ajustado.

‘‘Estuvo tremendo, por momentos sentimos el peso del partido anterior. Sabemos de lo parejo que es el torneo. No estuvimos acorde en el tercer cuarto como contra Progreso. Eso le da posibilidades al rival y eso no nos tiene que volver a pasar’’, dijo.

Los dos éxitos de inicio de torneo tuvieron un factor común: la capacidad para lidiar con momentos límites. Pese a tener un plantel muy joven, Español hizo un curso avanzado con sus pibes para resolver situaciones en las que otros flaquean. Contra el Matador, Mario sacó a relucir los años de básquet con un par de robos, dobles y la generación de una falta ofensiva del rival, que terminó por definir la historia a favor del Torito.

‘‘Pese a que venimos ganando mantenemos la humildad porque sabemos que no nos sobra nada. Cuando te la crees un poquito, el rival te lo hace pagar. Seguramente vamos a tener situaciones difíciles, en algún momento vamos a perder. Pero este equipo sabe salir de situaciones complicadas trabajando’’, reflexionó Sepúlveda.

Pero si hay algo que lo identifica, además de su intensidad, velocidad y defensa, es que Centro no depende de un jugador en particular. La aparición del joven Nicolás Bravo (10 puntos) en el segundo cuarto es para destacar. Al joven de las formativas se lo consideró como parte clave de la rotación desde el armado del plantel. No se trajeron jugadores ‘’para taparlo’’ y eso está dando sus frutos.

‘‘Hablo mucho con él, es sumamente interesante y es clave en la rotación. Viene trabajando bien y el techo se lo pondrá solo. Tratamos de potenciarlo porque sabemos lo que puede dar.

Luego del Integración, son 9 equipos de la zona entre Federal y Liga Argentina los que participan en competencias nacionales.

La concurrencia es masiva y el deporte volvió a posicionarse como uno de los más populares del alto valle.

‘‘No recuerdo un momento como este. Me ha tocado verlo en otros lugares y me preguntaba por qué nosotros no podíamos. Hay que disfrutarlo, apoyar a los clubes y seguir trabajando en la cantera. En algún momento los más chicos van a hacer la diferencia. Los chicos tienen donde reflejarse y eso genera otra motivación’’, finalizó el Señor de los Ascensos.

Español ganó los dos que jugó hasta ahora. Visitará a Rivadavia en Mendoza el viernes a las 22 y el domingo desde las 21. El equipo de Cuyo viene de perder feo con Atenas en Patagones.