Martín la rema y se abre paso a nivel nacional

El Stand Up Paddle (SUP) o Surf de remo es un deporte que en los últimos veranos fue la gran tendencia y de a poco sumó una gran cantidad adeptos en la región. Se trata de una disciplina que consta de navegar arriba de una tabla un poco más grande que la de surf con la ayuda de un remo.

De a poco, ésta disciplina se convirtió en un gran éxito y desde hace un tiempo se organizan competencias a lo largo del país. Si bien se trata de un deporte que está dando sus primeros pasos ya convoca a muchos atletas que buscan convertirse en los mejores de la disciplina. Martín Domínguez, un roquense de 31 años, es uno de ellos.

Como muchos, Martín se acercó al SUP por curiosidad y más que nada para pasar una tarde de verano en el río haciendo algo distinto. Inmediatamente Guillermo Peralta y Mario Alcázar, sus instructores de aquellas primeras clases y sus entrenadores hoy en día, notaron su talento de inmediato.

“En la segunda clase Mario y Guillermo me contaron que en el país se realizaban carreras de SUP y en la tercera dije: ‘listo, acá tengo que competir’”, rememora el deportista local.

El momento de la verdad llegó en febrero de este año, luego de un 2017 de mucho entrenamiento, cuando decidió anotarse en la “Patagonia Stand Up Paddle Race Llao Llao” de Bariloche, una carrera que forma parte del circuito nacional que organiza la Asociación de Surfistas Argentinos (ASA).

Fue en el lago Nahuel Huapi donde Martín sorprendió a todos al quedarse con el primer puesto en la prueba de 3 Kilómetros All Around Amateur. No conforme con eso, el roquense decidió probarse en una categoría mayor: los 7.000 metros All Around, donde logró una impresionante segunda colocación.

Dos meses más tarde, en abril, compitió en Escobar en una nueva fecha del Circuito Argentino. Allí se ubicó en el tercer escalón del podio en la prueba de 7 kilómetros All Around. Además, sumó experiencia en la categoría más importante: los 14K Race.

Ahora, Martín se está preparando para lo que será un nuevo desafío. El próximo 25 de mayo competirá en la próxima fecha del circuito argentino que se llevará a cabo en Puerto Madero, Capital Federal.

“En el circuito hay diferentes competencias y todas son muy distintas. Algunas se llevan a cabo en agua plana (es decir que no hay oleaje significativo) y otras que se hacen en el mar donde las olas complican mucho. Hay que tener mucho equilibrio, acá que tenemos agua plana no estamos acostumbrados a eso”, explica Martín, quien además es entrenador personal.

A punto de embarcarse en una nueva competencia, el roquense asegura que como a todos los deportistas amateurs se le complica conseguir los fondos para viajar. Pero no por eso se derrumba y continúa adelante sumando experiencia con la esperanza de algún día ser parte de la máxima categoría de la disciplina.

Mientras tanto, Martín entrena y espera tener un buen desempeño en Buenos Aires donde será parte de la categoría All Around donde intentará seguir creciendo en un deporte que crece a pasos agigantados.