“Me pidió perdón”, dijo Verónica, madre del cipoleño involucrado en los abusos

Verónica, la madre del joven cipoleño involucrado en la causa de abusos en Independiente de Avellaneda, habló con TN y contó detalles de cómo funcionaba la red de prostitución. “Fue una víctima más, ellos no se daban cuanta de la gravedad de lo que estaba pasando”, explicó.

El jueves pasado, Verónica le había otorgado una nota a TyC Sports, pero esta vez dio más detalles. Desde Avellaneda, donde acompaña a su hijo, indicó que los encuentros sexuales duraban “entre 10 y 15 minutos” y que era a cambio de “800 o 1.000 pesos”. En otras circunstancias también les daban plata para cargar la tarjeta SUBE.

“Cuando lo vi me abrazó fuerte, no me miró. Me pidió perdón, me dijo que se había equivocado, estaba muy asustado y enojado por la repercusión que había tenido todo”, relató.

El joven de 19 años que se inició futbolísticamente en San Martín y luego pasó por Cipolletti fue señalado en un principio como un “facilitador” de otros jóvenes, pero luego y tras la declaración a la fiscal se constató que había sido una víctima más de los abusos. Por el momento está imputado en la causa pero todo indica que será sobreseído.

En la entrevista televisiva la madre confesó que el primer abuso que sufrió su hijo fue a los 17 años cuando llegó a la pensión de Independiente. “Fueron cuatro o cinco encuentros. Para ellos no era un secreto, todos los sabían, no lo veían como algo tan grave”, afirmó.

Verónica indicó que desde un primer momento el club de Avellaneda les brindó contención psicológica y que actualmente su hijo “se encuentra mejor”.

“Le va a costar salir, al principio estaba muy mal, habló muy poco de lo que había pasado, pero ahora volvimos a Buenos Aires y está mejor”.

Además indicó que en los días que estuvo en Cipolletti casi no salió a la calle “porque tenía mucho miedo. La gente es muy mala, juzga sin saber, es muy cruel. Casi no salía a la calle, y cuando lo hacía era con una gorra y anteojos, o salía a correr de noche”, indicó.

La mujer, muy angustiada, reveló que tuvo que “estar fuerte, lloraba por los rincones para que el no me viera así, no podía llorar frente de él. Tenía que estar firme, nos tocó vivir todo eso”.

Aseguró que no tuvo contacto con las personas que están imputadas en la causa y pidió “no” cruzarlos. “Sólo pido justicia y que sirva para que otros chicos no pasen por esto. Estas mierdas no tuvieron compasión, no quiero ni siquiera verlos”, siguió.

Reveló además que el encuentro del futbolista con sus hermanos fue muy fuerte: “Se abrazaron y lloraron, estaban todos preocupados, asustados. El habló muy poco, luego del encuentro con la psicóloga comenzó a sentirse mejor”, agregó.

De todas maneras cerró de manera contundente: “Le destruyeron el sueño. Quiero que paguen por lo que le hicieron”.