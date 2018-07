Medina, nuevo refuerzo de Independiente: ‘‘Se está armando un buen equipo’’

El rumor estaba en el aire, aunque la negociación no era sencilla. Contratar a un jugador como César Medina fue un objetivo importante que Independiente concretó en las últimas horas. El futbolista quería quedarse en la zona luego de su salida de Cipolletti y arregló con el conjunto albirrojo para la temporada 2018/2019. Chechu no tuvo una buena temporada en el Albinegro. En su caso, lo estrictamente deportivo (el Capataz peleó por no descender hasta la última fecha) no fue tan determinante. Una lesión en el comienzo del torneo lo marginó por varios meses y luego le costó volver al nivel que había mostrado cuando Cipo llegó a semifinales de la mano de Henry Homann. Junto a Matías Alasia, Damián Jara, Gastón Valente, Matías Sosa y Maxi Carrasco, integró el grupo de jugadores mayores a los que Cipo no les renovó el vínculo. Pero más allá de un rendimiento puntual, la presencia y calidad de Medina en el fondo ilusiona a los hinchas neuquinos. La última presentación ante Arsenal por Copa Argentina en Cutral Co fue una muestra de ello. César encabezó un grupo con muchos jóvenes que hizo historia al avanzar por primera vez en el cuadro de la fase final del mencionado certamen. Su nivel fue sobrio, mostró su habitual templo y no quedan dudas que le quedan años de vigencia. Ahora deberá adaptarse al equipo que se está conformando. Sin dudas, su llegada le da jerarquía al conjunto de Diego Trota, que tiene buena parte del plantel confirmado. Chechu se suma al lateral izquierdo Jonatan Valenzuela (Deportivo Roca), otro marcador central como López Quintero (Rivadavia), el defensor y mediocampista Ezequiel Carmona, el volante Hernán Azagüate (Centenario) y al creativo Facundo Graziano (Rivadavia). Además, Independiente eligió mantener una parte de la base como Manuel Berra y Orlando Porra, referentes principales.

‘‘La idea era quedarme en la zona e Independiente se fijó en mí. Nos pusimos rápido de acuerdo. Hablé con Manolo y Lalo’’.

El defensor habló con Berra y Porra, quienes lo esperan con los brazos abiertos.

‘‘De mi parte no tengo problemas con nadie de Cipo. Uno tiene sus años y cuando se empezó a hablar ya sabía cómo venía la mano’’.

Chechu se enteró primero por los medios de su salida del Albinegro.

Cuatro de los seis refuerzos que sumó Independiente son defensores. Ahora buscarían un volante y un delantero para completar el equipo.

La palabra

del protagonista

‘‘Uno siempre que llega a un club se ilusiona con lograr algo importante. Los chicos que están del torneo pasado se conocen y llevan varias temporadas juntos. Mantener la categoría no es nada fácil. Creo que se podría dar un saltito más. Se está armando un buen equipo. Me siento bien desde lo físico, hasta hace un mes estuve entrenando después del partido de Arsenal. En vacaciones me pude mantener. Estoy agradecido a Independiente por darme la oportunidad, porque hubiese sido una complicación para mi irme de la zona’’.

REDACCIÓN CENTRAL