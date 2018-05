Mercado: “tuve temor de perderme el Mundial”

Gabriel Mercado arribó hoy al país para integrase al plantel que conduce Jorge Sampaoli y admitió que a raíz de la lesión que sufrió hace pocos días en un partido de la liga española temió perderse el Mundial de Rusia.

“Me asusté mucho porque tuve un episodio similar el año pasado y me demoré en recuperarme y se me vino eso a la cabeza y el temor de perderme el mundial. Gracias a Dios no fue lo mismo y busco ponerme bien lo mas rápido posible”, dijo a la prensa en el aeropuerto de Ezeiza el ex defensor de River.

Mercado sufrió una lumbociática incapacitante durante el primer tiempo del cotejo que Sevilla igualó ante Real Betis 2 a 2 cuando intentó tirar un centro y sintió una molestia en la baja espalda.

“Estoy un poco mejor, fue hace pocos días, tengo alguna molestia pero es mínima y ahora me analizará el cuerpo médico y ellos dirán. Pero llegaré bien, hay muchos días para recuperarme y me ayudará”, explicó el defensor nacido en Puerto Madryn.

Mercado integra la lista preliminar de 35 jugadores que dio a conocer Sampaoli y el lunes próximo se conocerán los nombres de los 23 que irán a Rusia 2018.

“Hay que esperar que Sampoli dé la lista de 23. Hay que ser respetuoso de todos los compañeros y esperar. Sé bien lo que es estar en una lista porque para Brasil 2014 integré una de 30 y quedé afuera, comprendo bien la situación. Uno es ambicioso y no se conforma, desea estar en la definitiva y poder ir a un mundial”, concluyo Mercado.