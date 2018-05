“Messi es un extraterrestre, pero no tiene liderazgo”

“Siempre hay que tener uno o dos caudillos en el plantel. Por personalidad, no por calidad de juego. Hay líderes de vestuario que unen sin tener el cincuenta por ciento de la calidad del mejor. Para mí no hubiera sido lo mismo sin (Oscar) Ruggeri. Hoy Messi es un extraterrestre, un goleador increíble, pero no tiene liderazgo”. Así lo expresó expresó el Coco Basile en una nota que le dio el ex entrenador del seleccionado a Infobae.

“El único caudillo podría ser (Nicolás) Otamendi, pero no lo conozco. Cuando lo veo jugar en el City siento que tiene presencia y orden. (Javier) Mascherano también, pero no sé si jugará”, agregó el Coco, que ganó las Copas América de 1991 y 1993, último título del seleccionado mayor.

Basile manifestó además: “Si en la selección tenés 1.500 jugadores para elegir y vas a poner a un volante que juegue de lateral izquierdo hay algo que no está bien. (Jorge) Sampaoli tiene que elegir dos en cada puesto natural”, opinó.

“La diferencia entre los titulares y suplentes en el seleccionado debe ser mínima. Salvo los extraterrestres. Por eso cuando un jugador llega con una lesión y poco fútbol, no hay que llevarlo al Mundial”, consideró.

Basile por último, sostuvo: “No sé cómo formará Argentina. Calculo que de entrada jugará (Gonzalo) Higuaín o (Sergio) Agüero. Capaz por afuera pondrá un lateral, pero (Gabriel) Mercado no está para eso. Del otro lado lo tendrá a (Ángel) Di María, que encara, pero no se asocia. Por eso recurre mucho a su individualidad”, apuntó.

“Messi es más delantero que Diego (Maradona) y Diego era el que conducía al equipo. Era un estratega bárbaro. Messi cuando no tiene la pelota anda caminando con el pastito en la boca, pero cuando la recibe de espaldas y encara los rivales tienen que ir a sacar del medio”, destacó.

Y continuó: “Que el 10 (por Messi) no se resfríe nunca, que no vomite, que no se lastime, porque es la única chance que tenemos de ganar. Primero hay que pasar la zona, como dice Mostaza (Reinaldo Merlo) hay que ir paso a paso, porque también están Brasil, Alemania, España, Francia y Bélgica que pueden ser campeones”, explicó.

“El problema nuestro no estará en el arco, va a ser en el mediocampo. Hoy no se sabe quién jugará”, finalizó Basile.