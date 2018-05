Miércoles clave para Boca: hora, TV y formación ante Alianza Lima

Mañana por la noche, el Xeneize se juega su última ficha para no despedirse temprano de la Copa Libertadores de América. Será en casa y ante su gente, pero no dependerá exclusivamente de lo que haga Boca. Es que el equipo de los Barros Schelotto debe ganar y esperar que Junior no supere a Palmeiras en Brasil para poder continuar en la Copa.

El encuentro comenzará a las 21:45, y Fox Sports será el encargado de transmitirlo. Aunque todavía no quedaron confirmadas las alineaciones, ya hay una leve pista del esquema que podría usar el Xeneize, que tiene chances de salir con un 4-3-1-2 con Tevez de enganche y Pavón-Ávila como carta ofensiva.

Las probables formaciones:

Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Carlos Tevez; Cristian Pavón y Wanchope Abila. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Alianza Lima: Angelo Campos; José Guidino, Francisco Duclós, Luis Garro y O)scar Vílchez; Tomás Costa, Mario Velarde, Rinaldo Cruzado y Alejandro Hohberg; Maximiliano Lemos y Gabriel Leyes. DT: Pablo Bengoechea

Árbitro: Mario Díaz de Vivar, de Paraguay.

Cancha: La Bombonera