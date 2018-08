Miguel Caneo es el nuevo refuerzo de Atlanta

El roquense Miguel Caneo sumará un nuevo club a su ya extensa carrera futbolística.

La nueva camiseta del Chino será la de Atlanta, quien está abocado al armado de su equipo con intenciones de regresar a la B Nacional. De esta maneras, el volante creativo que debutó en Boca en el 2002 y consiguió el Torneo Apertura 2003 con el Xeneize, se vestirá nuevamente de azul y amarillo.

Esta vez lo hará para defender la camiseta del equipo dirigido por Pepe Castro y disputar la próxima temporada en la Primera B. El experimentado futbolista roquense también vistió las camisetas de Colo Colo, Godoy Cruz, Arsenal, Deportivo Cali, Boyacá Chicó y Quilmes.

La salida del Chino del Cervecero no fue la mejor. Según publicaciones en las redes sociales, una de las causas del alejamiento fue el apriete que recibió de la barra a principios de abril.

“Yo me puedo aguantar muchas situaciones de las cuales prefiero no hablar, lo que no voy a permitir q los llamados barras vengan a apurarme o faltarme el respeto a mi lugar de trabajo. Hace más de 8 años q defiendo esta camiseta como para q me vengan a decir lo q es QAC . Respeto!”, escribió el Chino es su cuenta de Twitter en el pasado mes de abril.