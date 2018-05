Mirá la emotiva despedida a Pablo Batalla del Bursaspor de Turquía

“No me alcanzan las palabras para describir lo que la gente me hizo sentir hoy”, declaró Batalla a la prensa turca, y sobre su futuro aseguró: “Todavía me siento jugador, planeo jugar un añito más”, tiró Pablo. ¿Será Deportivo Roca el club donde Batalla cerrará su brillante carrera?

Es un secreto a voces que el proyecto que tiene el club naranja para la próxima temporada incluye el desembarco de Pablo para jugar con la naranja el Federal A.