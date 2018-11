Mirá lo que dijo Delpo sobre su recuperación

Para Juan Martín del Potro, el tenis no parece una cerra fácil. Tiene obstáculos bastante a menudo. Pero, deportista a fin de cuentas, no se da por vencido. Ayer, la “Torre de Tandil” publicó un post en Instagram: “Me cuesta verme afuera del circuito y no poder concluir una de las mejores temporadas de mi carrera por culpa de la lesión”, explicó.

En el video, el argentino cuenta cómo fueron sus días desde la lesión en su rodilla, cómo viene su recuperación y qué espera para la próxima temporada.

La fractura de rótula que sufrió mientras disputaba el Masters 1000 de Shanghai lo había dejado sin fuerzas anímicamente, según declaró. Pero ahora, con el paso de las semanas, transmitió calma: “Quiero dejarlos tranquilos, me estoy recuperando y tengo ganas de seguir jugando al tenis”.

Podés leer también: Del Potro sobre su lesión: “es un golpe que me deja sin fuerzas”

“El apoyo y el amor que me brindan es súper importante para sentirme bien. Les agradezco que respeten el silencio cuando no sentía la fortaleza de contar lo que me pasaba. Los voy a mantener al tanto de mi recuperación y de qué torneos voy a jugar. Espero que me sigan apoyando como siempre”, cerró Delpo.